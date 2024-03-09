الحق جهز نفسك ويلا.. بعد فتح تصاريح العمل جميع الوظائف المتاحة لعمل المصريين في الكويت

يزداد بحث المصريين في هذه الأيام عن الوظائف المتاحة لعمل المصريين في الكويت، وذلك بعد أن تم الإعلان الرسمي من قبل هيئة القوى العاملة والإدارة العامة لشؤون الإقامة في دولة الكويت عن إصدار قرار يتضمن عودة تصاريح العمل الخاصة بالمصريين، لكن هذا القرار يتضمن فقط العمل في القطاع الحكومي، ومن المعروف أن دولة الكويت هي من الدول العربية التي يرغب في العمل بها الكثير من المصريين وذلك لتوافر بها فرص العمل الجيدة والتي تمنح عائد مادي مقبول، لذا سوف نستعرض أهم التفاصيل عن هذه التصاريح وعن الوظائف المتاحة للمصريين.

الوظائف المتاحة لعمل المصريين في الكويت

أصدرت مؤخرًا بعض القرارات فيما يخص تصاريح العمل للعمالة المصرية في دولة الكويت بعد منع هذه التصاريح لسنوات متتالية منذ عام 2020، وقد أعلنت عن الوظائف المتاحة لعمل المصريين في الكويت في الساعات الماضية لتشمل بعض الجهات الحكومية فقط والتي يسمح من خلالها استقدام المصريين، وتتمثل هذه الوظائف في التالي:

مدرسون.

أئمة مساجد.

أطباء.

ممرضون.

حفارو قبور.

مغسل أموات.

الجهات الحكومية المتاحة لعمل المصريين في الكويت

تم تحديد عدد من الجهات الحكومية لاستقدام العمالة المصرية ومن هذه الجهات هي كالتالي:

وزارة التربية.

وزارة الأوقاف.

وزارة الصحة.

وزارة الشؤون الإسلامية.

بلدية الكويت.

من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ووزارة القوى العاملة قد انتهوا بالفعل من قانون الآوى وسوف يتم رفعه إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية للموافقة عليه، حيث يتضمن القانون فرض غرامات مالية لكل شخص يدان في قضية إيواء شخص وافد، كما تم فتح باب الزيارات أيضًا لكافة الجنسيات التي كانت ممنوعة من قبل، لكن تم استثناء الزيارة للمقيمين الإيرانيين وذلك يعود لأسباب أمنية بالإضافة إلى عدم وجود سفارة خاصة بهم في دولة الكويت.