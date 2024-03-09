“كل ساعة بسعر!!” اسعار العملات اليوم في السوق السوداء والبنوك “الاهلي ومصر” || الدولار والريال واليورو قدام الجنيه بكام

يبحث الكثير من المواطنين عن اسعار العملات اليوم، وذلك بسبب الارتباك الملحوظ الذي شهدته العملات في الفترة الأخيرة، بين هبوط حاد بعد الإعلان عن الإستثمار في رأس الحكمة، وبين إرتفاع ملحوظ بعد إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة بنسبة 6% على الإيداع والإقراض، وأيضا إطلاق شهادات جديدة بعائد شهري 30 % ، وأعلن المركزي أن هذه القرارات جاءت من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية، وتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي.

اسعار العملات اليوم في السوق السوداء

بعد تراجع أسعار العملات في السوق السوداء خلال الفترة السابقة عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وجدنا الآن أن أسعار العملات في تزايد مستمر بعد إعلان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس أي بنسبة 6 % على الإقراض والإيداع، ومنها فوجدنا أن أسعار العملات في البنوك ارتفعت لتتساوى بغيرها في السوق السوداء، وذلك من أجل إغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، لتسجل اسعار العملات اليوم في السوق السوداء الآتي:

سجل الدولار في آخر تحديث له سعر 50.73 جنيه للشراء، و 50.22 جنيه للبيع،

في آخر تحديث له سعر 50.73 جنيه للشراء، و 50.22 جنيه للبيع، سجل اليورو في السوق السوداء سعر 54.22 جنيه للبيع، و 54.72 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.22 جنيه للبيع، 13.42 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء 13.70 للشراء، 13.50 البيع.

اسعار العملات اليوم داخل البنوك

استقرت اسعار العملات اليوم في البنوك العاملة، على الأسعار التالية: