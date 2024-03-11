“احسب قبضك واعرف هتقبض امته” موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة وفقاً لوزارة المالية

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، مع بداية مطلع شهر مارس يواصل المواطنين في البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقرر صرفها خلال الموعد الرسمي له بناءًا على توجيهات الدولة المصرية سعيًا لتوفير دعم إضافي للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما يحرص المواطنون أيضاً على الاستطلاع على آخر مستجدات الأنباء خاصة مع انتشار أخبار عديدة تفيد بقرار وزارة المالية حول تبكير صرف رواتب هذا الشهر الجاري والذي أخذت في الانتشار بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي صحة هذه الأخبار؟ وما هو موعد صرف الراتب لهذا الشهر؟، فتابعوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

تسهم وزارة المالية جراء الأوضاع الراهنة الصعبة التي يشهدها جميع المواطنين بإطلاقها موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة في هذه الآونة خصوصًا أننا قاربنا على استقبال شهر رمضان الكريم خلال ساعات معدودة، مع العلم بأن هناك بعض الأخبار التي تزعم بشأن تبكير صرف مرتبان شهر مارس إلا أن الوزارة قامت بإيضاح هذا الأمر بأن هذا الخير ليس له أي أساس من الصحة، كما نوهت على المواطنين بعدم الانحراف لتلك الشائعات المغرضة مع توضيحها للموعد الرسمي المقرر فيه صرف مرتبات هذا الشهر، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الموافق الخميس الموافق 21 مارس 2024 حتى اليوم الموافق الأربعاء 27 مارس 2024 بخلاف العطلات الرسمية ليومي الجمعة والسبت.

قيمة الزيادة الجديدة لرواتب شهر مارس 2024

بعد ما أوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يتتوق المواطنين بمعرفة قيمة الزيادة الإضافية المعلن عنها التي تتضمن إسهامات الدولة في تدعيم الموظفين والعاملين ومساعدة الفئات المستحقة لتلبية كافة احتياجاتهم المعيشية وقضاء حوائجهم مما ييسر على المواطنين التواكب مع الوضع الراهن، حيث تتراوح قيمة الزيادة الجديدة بنحو 550 جنية لموظفي الدرجة الخامسة والسادسة، و600 جنية لموظفي الدرجة الرابعة و650 جنية لأصحاب الدرجة الثالثة، بينما زاد موظفي الدرجة الثانية نحو 700 جنية، وموظفي الدرجة الأولى بلغت الزيادة نحو 750 جنية، أما عن زيادة المدير العام فبلغت 800 جنية، و850 جنية لموظفي الدرجة العليا، والدرجة الممتازة زادت بمبلغ 900 جنية.

جدول رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن جدول رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت على النحو الآتي:-