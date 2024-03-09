ادعية رمضان مكتوبة.. دعاء استقبال شهر رمضان 2024 ادعية قصيرة مستجابة لدخول الشهر الكريم

دعاء استقبال شهر رمضان 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل ملايين المسلمين في الفترة الأخيرة ، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول هذا الشهر الفضيل حيث لا يفصلنا عنه سوى يومين فقط، ونوضح في السطور التالية أفضل ادعية رمضان مكتوبة لاستقباله ونتمنى أن يستجاب الله دعائكم ويتقبل صالح أعمالكم.

دعاء استقبال شهر رمضان 2024

يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2024 وخاصة أنه من المتوقع أن تكون أول أيام هذا الشهر المبارك ويوم الإثنين الموافق 11 مارس، وذلك طبقاً لحسابات المعهد الفلكي ومن المتوقع أيضاً أن يكون غرته 30 يوماً وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، ونوضح فيما يلي أفضل الأدعية:

نسألك يا الله أن تبلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن الأحوال لا فاقدين ولا مفقودين ونسألك أن تعيننا على الصيام والقيام.

نسألك يا الله أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعفو عنا وتغفر لنا.

اللهم أهل علينا شهر رمضان واجعله شهر خير وبركة وفرج للهموم والضيق وأصلح حالنا وجميع أمورنا نحن وجميع المسلمين.

ادعية رمضان مكتوبة

ونوضح في السطور التالية مجموعة من افضل ادعية رمضان: