“السكر والزيت هيملو البيوت” زيادة جديدة على بطاقة التموين والوزارة تكشف الحقيقة… بشرى سارة للمواطنين..!!

تعتبر بطاقة التموين من البرامج الاجتماعية الهامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين الذين يعانون من ضعف الدخل والفقر، ومن المعروف أن هناك العديد من الأسر في العالم تعتمد على هذه البطاقات لتوفير احتياجاتها الأساسية من الطعام والمواد الغذائية الأخرى ولذلك، فإن أي زيادة في الدعم على بطاقة التموين تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لمساعدة هذه الأسر على تحسين معيشتها، وفي هذا السياق، انتشرت مؤخرا أخبار عن زيادة الدعم على بطاقة التموين قبل شهر رمضان في عام 2024، وهذا الخبر أثار الكثير من التساؤلات والجدل بين الناس، فهل هذه الزيادة حقيقية أم أنها مجرد شائعة، وما هي الأسباب والدوافع وراء هذه الزيادة المحتملة.

اسعار السلع الغذائية في شهر مارس

لم يتم الإعلان عن أي تعديل في أسعار المواد الغذائية لشهر مارس 2024 من قبل وزارة التموين، وبناء على ذلك، من المتوقع أن تستمر الأسعار على ما هي عليه خلال شهري فبراير ويناير، وفيما يلي قائمة بالأسعار الحالية:

كل 40 جراما من الشاي الناعم بسعر 5 جنيهات.

كيلو السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيها.

كيلو الدقيق المعبأ بسعر 18 جنيها.

زجاجة زيت بحجم 800 مل بسعر 30 جنيها.

كيلو الأرز المعبأ بسعر 12.60 جنيها.

المكرونة المعبأة بحجم 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

المكرونة المعبأة بحجم 800 جرام بسعر 13 جنيه.

كل 500 جرام من الفول المعبأ بسعر 9 جنيهات.

كل 500 جرام من العدس المطحون بسعر 21 جنيها.

حقيقة زيادة التموين قبل شهر رمضان

الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، نفى بشكل قاطع التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول زيادة التموين خلال شهر رمضان 2024 بقيمة 100 جنيه للبطاقة الواحدة، وأشار كمال في تصريحاته السابقة لصحيفة المصري اليوم إلى أن أي زيادة في الدعم ستتم وفقا للموازنة العامة التي ستحدد من قبل مجلس الوزراء، ورغم ذلك، حتى الآن لا توجد معلومات جديدة بشأن زيادة البطاقات التموينية.