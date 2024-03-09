وداعاً للأسعار الباهظة! ساعة ذكية رخيصة بخصائص رهيبة زي ساعة Apple Watch: استمتع بذكاء التكنولوجيا بفلوس قليلة!

يرغب الكثير من الشباب في شراء ساعة ذكية بجودة وكفاءة ساعات أبل العالمية ولكن يمنعهم من ذلك الأسعار الباهظة التي نراها في أسعارها، ولكن في هذا المقال سوف نتناول الحديث عن موضوع سمارت ووتش الغلابة ساعة رخيصة بميزات رائعة تشبه apple watch.

مواصفات ساعة 2 Itel Icon

تتميز ساعة 2 Itel Icon بمميزات عديدة وسعر مناسب للجميع وهذه هي أبرز مواصفاتها:

اسم الساعة Itel Icon2 حجم الشاشة ١،٨ بوصة معدل سطوع الشاشة ٥٥٠ شمعة مقاومة الماء تدعم بلوتوث تدعم قوة البطارية ٣٠ يوم متواصل ألوان الساعة متوافرة بالألوان التالية الأسود والأزرق والوردي والذهبي

مميزات ساعة 2 Itel Icon

تتميز هذه الساعة بالعديد من المميزات التي جعلتها تنافس كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة الساعات الذكية، وهذه هي أبرز مميزاتها:

حيث أن أول تلك المميزات هو أنها تدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ١،٨ بوصة.

كما أنها أيضاً يمكنها الاتصال مع جميع أجهزة أندرويد.

مزودة ببلوتوث لنقل واستلام الملفات.

كذلك أيضاً تدعم واي فاي.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على بطارية قوية جداً لا مثيل لها حيث يمكنها العمل لمدة ٣٠ يوم متواصلة.

كذلك أيضاً يمكنها شحن بطاريتها كاملة في وقت قصير جداً.

كما أنها أيضاً متوافرة بالألوان كثيرة ومتنوعة لتناسب كافة الأعمار والأذواق.

وايضا تأتي بأشكال عصرية وشيك جدا.

كذلك أيضاً تتميز بأنها مقاومة للماء والغبار وبذلك يمكنك ارتدائها عند ممارسة مختلف التمارين دون أي قلق.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تتمكن من مراقبة النوم وعدد ساعتها لتخبرك إذا كنت تعاني من قلق أو توتر.

كذلك أيضاً يمكنها قياس ضغط الدم وقياس نسبة الأكسجين في الجسم.

سعر ساعة Itel Icon2