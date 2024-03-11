“مبارك للفائزين وممكن أنت تكون منهم” أسماء الفائزين الجدد في مسابقة الحلم شهر مارس 2024 مع مفاجأة ضخمة في شهر رمضان

تشهد الأوساط العربية نشاطًا ملحوظًا في البحث عن كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم لعام 2024، وهي منافسة مرموقة انطلقت في البلاد العربية واكتسبت شعبية واسعة وتقديرًا من الجمهور والسكان المحليين، حيث يبرز البرنامج بسجله الثابت في النزاهة، مع تركيزه على تحويل طموحات المشاركين إلى واقع ملموس، مدعمًا إياهم في سعيهم لتحقيق تطلعاتهم الشخصية والعملية، إذ توفر مسابقة الحلم للمتسابقين إمكانية الفوز بمكافآت ضخمة تمنحهم دفعة قوية نحو تحقيق أمانيهم.

أسماء الفائزين الجدد في مسابقة الحلم 2024

أعلنت مسابقة الحلم عن الفائز الجديد بجائزة 100 ألف دولار أمريكي، حيث طرحت الجائزة مساء الجمعة في منتصف الليل، وذلك عبر شبكة قناة MBC، حيث يتناول تقديم البرنامج الصحفي الشهير مصطفى الأغا، وقد فاز بهذه الجائزة المتسابق السعودي منصور مسفر، كما أعدت مسابقة الحلم جائزة جديد سوف تُقدمها يوم 21 مارس، هذه الجائزة قيمتها 2 كيلو ذهب، ويستطيع الجميع الاشتراك من الآن وحتى ذلك اليوم، حيث يُمكن للمشترك من الآن أن يدخل على قائمة السحب السنوية، والتي تُقدر بمليون دولار أمريكي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يتطلع العديد من المهتمين للتعرف على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2024، إليكم الإرشادات المحدثة للتسجيل:

أولا ابدأ بالبحث عن الرقم المخصص لمسابقة الحلم في دولتك.

وأرسل رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم الذي وجدته.

ثم بعد الإرسال ستستقبل رسالة تؤكد تسجيلك في المسابقة.

وكن مستعدًا للإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تطرحها المسابقة لإتمام عملية التسجيل.

يجب عليك متابعة قناة MBC للحصول على آخر الأخبار والتحديثات المتعلقة بمسابقة الحلم.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال استخدام الرقم المخصص للبلد الذي تُقيم، وتأتي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم على النحو الآتي: