ظهرت هسه.. رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن قائمة محدثة تضم أسماء المواطنين المرشحين للحصول على الدعم، وتتضمن القائمة أكثر من 200 ألف مستفيد، وذلك بهدف تقديم الدعم للعديد من المواطنين الذين يعانون من ضيق الحال المالي والفقر خاصة مع تدهور الوضع الإقتصادي في البلاد وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وقد قدمت الوزارة رابطا لتسهيل على طالبي الخدمة الإطلاع على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة، ويسعى الكثير من المواطنين في العراق للوصول إلى الرابط الإلكتروني للإستعلام عن أسمائهم، وسوف نتناول معكم في الأسطر القليلة القادمة التفاصيل، لذا يرجى متابعتنا.

رابط منصة مظلتي للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

يملك الأفراد القدرة على البحث عن الأسماء المتقدمة للرعاية الاجتماعية بسهولة تامة، يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية التابع لوزارة العمل والشئون الإجتماعية.

ثم تحديد برنامج الدعم الإجتماعي.

ثم تحديد الرقم الخاص بالوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ثم تحديد اسم الولاية مع ذكر الشهادة العلمية في حال وجودها.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

ثم النقر على خانة بحث.

سيظهر أمامك صفحة جديدة تحتوي على أسماء الأشخاص المستفيدين.

تأكد من تسجيل اسم المتقدم بشكل صحيح.

سيتم عرض قائمة بأسماء الأشخاص المقبولين أمامك مباشرة، وإذا لم تجد الإسم فهذا يعني عدم قبول الطلب.

إذا لم يتم قبول الطلب، يمكنك تقديم شكوى.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

يوجد العديد من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة الشروط الضرورية للحصول على المزايا، حيث عملت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على وضع عدة شروط يجب توافرها للمستفيد في العراق، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يمتلك المتقدم أوراق تثبت الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل الحدود العراقية.

ويعتبر العمر شرطا هاما حيث يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 55 عاماً.

يجب أن تكون سن المرأة المستفيدة بين 16 و60 عاما.

أن لا يكون لدى المتقدم أي تأمين صحي أو اجتماعي.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو أصول باهظة الثمن.

زيادة عدد العائلة أكثر من أربعة أشخاص.

يجب أن يكون المتقدم مسجل مسبقا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم تحديد مجموعات محددة من الأفراد والأسر التي تستحق الدعم الاجتماعي في العراق، وتتضمن هذه المجموعات:

الفقراء الذين تجاوزوا سن الستين والذين ليس لديهم دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الأسر المصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى وأمراض القلب والسرطان ويواجهون تحديات في توفير التكاليف الطبية اللازمة، وبالتالي تحتاج إلى دعم اجتماعي.

العائلات التي نزحت جراء النزاعات والحروب وتعاني من عدم وجود دخل ثابت، وتحتاج إلى دعم اجتماعي لتحسين أوضاعهم المعيشية.

الأرامل والأطفال الذين فقدوا الوالد أو الزوج ولا يملكون دخلاً كافياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الأسر التي تضم أفرادا معوقين على الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية أو عقلية أو جسدية .

تقدر الحكومة العراقية عدد الأسر التي تعاني من الفقر المدقع وتفتقر لمصدر دخل ثابت بنحو مليون و500 ألف أسرة.

طريقة الحصول على راتب الرعاية الإجتماعية

الخطوات التالية للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق تتضمن: