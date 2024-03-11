لينك منصة مظلتي لتنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق لجميع المحافظات 2024

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق من الموضوعات التي تهم العديد من الأسر العراقية حيث طال انتظار المتقدمين من جميع المحافظات العراقية للتعرف على نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ولكن لن تعلنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذلك يرغب العديد من المتقدمين العراقيين لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق في معرفة كيفية الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم دولة العراق لجميع المحافظات لذلك سنشرح لكم اليوم كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين للرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حيث يمكن استخدام الموقع الرسمي للوزارة أو منصة مظلتي للتعرف على نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية عند ظهورها من خلال الوزارة طبقاً للشروط والأحكام.

ما هي شروط طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية

هناك الكثير من المتقدمين العراقيين والعراقيات الذين يريدوا الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لتحسين مستوى المعيشة لديهم لذلك وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية هذا العام لذلك إليكم جميع التفاصيل والشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم المالي المقدم في عموم دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

شرط أساسي عليك توفير دخل شهري ثابت لا يتجاوز الحد المسموح به.

توفير السن للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية والذي يتراوح من 18 إلى 60 سنة للرجال.

ويشترط على النساء التقديم إلكترونياً من سن 15 سنة فما فوق وحتى 55 سنة فقط لا غير.

عليك القيام بتوفير الهوية الوطنية العراقية قبل التقدم بطلب دعم الرعاية الاجتماعية.

تقديم ما يثبت عدد أفراد الأسرة على الأقل عن أربعة أفراد فقط لا غير.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هذا العام

سوف نوضح لكم اليوم كيفية الاطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق عند ظهورها من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق كما يلي: