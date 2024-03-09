مواعيد عرض برنامج توب شيف Top Chef الموسم السابع الحلقة 14

يهتم عدد كبير من المشاهدين بالتعرف على مواعيد عرض برنامج توب شيف Top Chef، الذي يعد من أهم برامج الطبخ وأشهرها خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مواعيد عرض برنامج توب شيف Top Chef…..

مواعيد عرض برنامج توب شيف Top Chef

حيث يعرض برنامج توب شيف على مجموعة قنوات mbc، ويعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، كما يذاع البرنامج على منصة شاهد.

يعد برنامج توب شيف من أشهر برامج الطبخ التي تقدم مجموعة من الشيفات المهرة في عالم الطبخ، بأفكار جديدة وطرق سهلة، جعلت الجميع حريصين على متابعة الحلقات أولاً بأول، استطاع البرنامج أن يحظى على اعجاب الكثير من المشاهدين لما فيه من طرق ووصفات شهية من شتى أنحاء العالم.

أسماء المشتركين في برنامج توب شوف الموسم السابع

حيث يشارك عدد من الطهاة في برنامج توب شيف الموسم السابع وهم:

الشيف المصري كريم أحمد.

الشيفة المغربية ماجدة النبوي.

الشيف باتريك مرعب.

الشيف عمار البركاتي.

الشيف ود صالح والشيف نسيم رسروماني

الشيف طارق طه.

الشيف أسامة كساب.

الشيف بشير فوزي

الشيف جورج شرتوتي .

الشيف السعودي عدنان يماني.

الشيف سليم دويري .

الشيف هلا عياش.

تردد قناة mbc الناقلة لبرنامج توب شيف

توب شيف الموسم السابع على قناة mbc 1 والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي: