ابنك مش هيتحرك من مكانو.. تردد قناة كراميش للاطفال 2024..بجوده ممتازه

تحرص الأمهات على متابعة وضبط التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال الذي يظهر مع بداية عام 2024، لضمان استلام البث بجودة عالية وإشارة متينة دون انقطاع أو فقدان في الصورة أو الصوت، وتعتبر قناة كراميش فضائية مجانية موجهة للصغار من عمر سنتين فصاعدا، حيث تعرض محتوى تربوي وترفيهي بأسلوب ممتع يثير تفاعل الأطفال ومودتهم وحمايتهم، ويتعين على الراغبين ضبط التردد الجديد اتباع التعليمات الواردة لهذا الغرض.

التردد الحديث كراميش النايل سات 2024

يعد تلفزيون كراميش من الوسائل الإعلامية الفضائية المحظية بإقبال كثيف ويأخذ حيزا كبيرا من وقت المشاهدة داخل المنازل، وتقدم القناة للصغار برامج تثقيفية وتسلية تعمل على تنمية قدراتهم وإغناء أوقاتهم بالبهجة عبر بث أغاني وأنشودات ذات محتوى هادف، وسيتم تزويدكم بمعلومات حول تردد القناة فيما يلي:

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V

نبذة عن قناة كراميش

تم إطلاق هذه القناة للبث الفضائي باستخدام الأقمار الصناعية في منتصف شهر فبراير لعام 2009 ويعود إلى وسيم عواد ملكيتها، حيث تتميز القناة بمدى تغطيتها الفسيح الذي يستوعب كافة الدول العربية، ويقع مقرها الأساسي في العاصمة الأردنية عمان، كما تستهدف القناة من خلال محتواها إلى تقديم الفيديو كليبات الغنائية والبرامج التعليمية والثقافية التي تلقي الضوء على القيم الأخلاقية والسلوك الإيجابي.

محتوى قناة كراميش

تعتمد قناة كراميش بشكل رئيسي على الأناشيد والتواشيح لتقديم محتوياتها، وها هو عرض لأهم الأناشيد اليومية التي تعرض عبر شاشتها والتي تجد تكرارا في غناء الأطفال لها بحماس وفرح: