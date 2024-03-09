مليون جائزة و 50 عملة مجانية وبرامج تدريب و 420 ألف GB تحميل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس

تحميل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس مع بدء الحملة الجديدة للموسم الجديد المعلن عنه منذ ساعات قليلة علي موقع الشركة الرسمي ويأتي الموسم الجديد في eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس بالعديد من الإضافات الجديدة والحصرية لكافة اللاعبين العاشقين للعبة الساحرة المستديرة وتم نشر بوستر خاص بالموسم الخامس والحملة الخاصة به في لعبة أي فوتبول بيس علي الصفحة الرسمية موضحاً به نوع الهدايا والبرامج الخاصة بالتدريب في مراحل تسجيل الدخول المختلفة وعن التفاصيل الكاملة في اللعبة نتعرف عليها في فقرات المقال القادمة.

تحميل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس

أنطلق منذ ساعات قليلة الترويج للموسم الخامس من اللعبة الأكثر شيوعاً وانتشاراً علي مستوي العالم حيث تم طرح عدد أكثر من مليون جائزة عامة يتم توزيعها علي اللاعبين وتصل لهم في صندوق الوارد الخاص بهم كما بجانب ذلك في لعبة eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس يربح كل لاعب 50 عملة مجانية مع برامج تدريب X2 كما في حملة الموسم الخامس في أي فوتبول بيس يمكنك كسب النقاط العامة الإضافية لكي ما يتم مواصلة تطوير الفريق الخاص بك في المنافسات المتعددة في اللعبة.

مكافآت تسجيل دخول لعبة eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس

في الحملة الجديدة التي أطلقت بمناسبة الموسم الخامس من اللعبة هناك مكافآت تسجيل الدخول التي تمنحك الهدايا المميزة وهي 420 ألف GB كحد أقصي كما بعد تحميل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس علي هاتفك يمكنك تسجيل الدخول لعدد 7 مرات وفي كل مرة يتم فيها الحصول علي الهدايا المتنوعة ولكن بحد أقصي تسجيل الدخول 7 مرات فقط لكل لاعب في الفترات المشار لها علي موقع لعبة eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس وهي تبدأ من يوم 7 مارس وتستمر حتي يوم 14 مارس وهي الحملة الأولي أما الحملة الثانية تبدأ من 14 مارس وتستمر حتي يوم 21 مارس.

هدايا تنزيل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس

يحتوي الموسم الخامس علي الكثير من الهدايا والتي سيتم توزيعها وفقاً لتواريخ معلنة علي الصفحة الرئيسية بالموقع الرسمي والتي جاءت تفاصيل مواعيدها كالآتي:-

هدايا تسجيل الدخول المرة الأولي تحصل علي 30 ألف GB. تسجيل الدخول للمرة الثانية هدايا أيضاً 30 ألف GB. سجل الدخول علي لعبة eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس المرة الثالثة وأحصل علي نفس الهدية. المرة الرابعة والمرة الخامسة في تسجيل الدخول تحصل علي نفس الهدية 30 ألف GB. المرة السادسة والسابعة لتسجيل الدخول تحصل علي نفس الهدية المشار لها أيضاً. تلك الهدايا لتسجيل الدخول وفقاً للتواريخ المشار لها في الفقرة السابقة لتوزيع هدايا الحملة. يتم المطالبة بتلك العناصر فلي صندوق الوارد الخاص بك داخل لعبة eFootball 2024 Mobile.

أربح المزيد في eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس

بعد أن تكون قد حصلت علي تحميل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس بهاتفك الخاص يمكنك ربح المزيد من الهدايا المخصصة للموسم الجديد في الحملة التي أطلقت وهي ربح 50 عملة GB مجانية وبرنامج تدريب المهارات X2 كذلك بجانب 220 ألف جائزة عامة توضح تفاصيلها الشركة المنتجة في وقت لاحق كما يمكنك الحصول علي مكافآت eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس في فترة الحملة من 7 مارس حتي 21 مارس عبر مشاركتك في الأحداث والدوريات المختلفة.

هدايا جديدة في لعبة eFootball 2024 Mobile

بجانب ما تم الاشارة له في الفقرات السابقة من مقال اليوم علي ما سيتم الحصول عليه في الموسم الخامس من اللعبة هناك أيضاً الآتي:-

بعد أن يتم تجميع 3000 نقطة يمكنك الحصول علي 110 ألف GB. عبر مشاركتك في جولة الأندية الأوروبية تحصل علي مكافآت رائعة بعد تخطي الجولات. بعد تحميل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس علي هاتفك أقتنص فرصة تلك الهدايا بالتواريخ المعلنة. التواريخ المعلنة لتلك الهدايا هي يوم 7 حتي 21 مارس والثانية يوم 14 إلي يوم 21 مارس. هناك حدث جديد قادم يمكنك من خلاله أختيار قائمة الأندية الأوروبية القوية. أكمل تحديات لعبة eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس أثناء لعب المباريات وأربح 100 ألف GB.

تحميل eFootball 2024 Mobile الموسم الخامس يتم من خلال الموقع الرسمي للشركة المنتجة وذلك في حالة أنك لا تملك نسخة اللعبة علي هاتفك بالفعل حيث أن أمتلاكك لنسخة اللعبة علي هاتفك يكفيك أن تستمتع بمزايا وإضافات الحملة الجديدة للموسم الخامس.