نبأ سار لجميع المصريين.. فتح تصاريح العمل للمصريين في الكويت 2024 وجميع الوظائف المتاحة

يعتبر العمل في الخارج من أكثر الأمور التي يسعى إليها بعض الشباب، لرغباتهم في تحقيق ذاتهم، وقد أعلنت الكويت بأنه تم البدء في استخراج تصاريح العمل للمصريين في الكويت ويتساءل بعض الشباب الذين يرغبون في السفر على الطريقة الصحيحة في استخراج التأشيرة كما أنه من الضروري التعرف على الوظائف الموجودة ليتمكن المناسب معه من استخراج التأشيرة سنتعرف علي التفاصيل.

تصاريح العمل للمصريين في الكويت

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الإقامة الكويت بأنه سيتم البدء في استخراج تصاريح العمل للمصريين في الكويت لعدد من الجهات الحكومية، ومن يرغب في السفر يجب اتباع الإجراءات الصحيحة، ومن هذه الجهات وزارة الصحة، والتعليم وأيضاً وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت وقد تم التأكيد علي أن تصاريح الإقامة يتم استخراجها من الحكومة فقط، من يجد نفسه مؤهل عليه الإسراع في استخراج التصريح.

ما هي الوظائف المتاحة في الكويت

بعد أن أعلنت الحكومة الكويتية علي البدء في استخراج تصاريح العمل، يتساءل البعض على الوظائف المتاحة لكافة المصريين، وقد تم التأكيد بأن هذه الوظائف في القطاع الحكومي فقط، وتتلخص هذه الوظائف في الآتي:

مطلوب للعمل بالكويت أطباء وممرضين.

كما يوجد بعض الوظائف الخاصة بالمدرسين في كافة المراحل الدراسية المختلفة وأيضا مختلف المواد الدراسية.

متاح أيضاً وظائف خاصة بأئمة المساجد، ومغسلين اموات.

متوفر أيضا وظائف خاصة بحفر المقابر.

وقد كدت الحكومة الكويتية بأن عدد الوظائف المتاحة حوالي 3000 وظيفة، وقد تم التأكيد علي أنه سيتم صرف رواتب مجزية لكافة العاملين الجدد، فمن يرى رغبته في السفر التقدم بشكل سريع.

الجهات المسموح لها استقدام العمالة المصرية

واليكم الجهات المسموح لها باستقدام العمالة المصرية قد جاءت في..