“هنــــا” .. خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 أون لاين عبر موقع وي الرسمي
يبحث العديد من المواطنين في الفترات الأخيرة أصحاب التليفونات الأرضية عن خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي ليتمتعوا بخدمات الانترنت ودفع فاتورة التليفون الارضي في موعدها المحدد لعدم توقيع اي غرامات عليهم وفي خلال السطور القادمة سنوضح لكم بالخطوات كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي ، والاماكن التي تستطيع من خلالها دفع فاتورة التليفون الارضي بطرق سهلة وميسرة جدا فتابعوا معنا .
خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي
يسعى الكثير من المواطنين لسداد فاتورة التليفون الارضي والتي يتم دفعها شهريا او كل ثلاثة شهور واتاحت شركة المصرية للاتصالات (شركة وي) امكانية دفع فاتورة التليفون الارضي عبر موقعها الالكتروني الرسمي ، وفي الفترات الاخيرة يقوم العديد من المواطنين بربط التليفون الارضي بالإنترنت ليتمتعوا بخدمات الانترنت وفيما يلي سنعرض لكم خطوات دفع فاتورة التليفون الارضي وذلك عبر تليفونك المحمول بكل سهولة ويجب ان يكون لديك تطبيق وي على تليفونك المحمول واليكم الخطوات فيما يلي :
- الخطوة الاولى : يجب عليك الدخول على تطبيق وي المثبت على تليفونك المحمول .
- الخطوة الثانية : بعد الدخول على التطبيق قم بالضغط على دفع الفواتير .
- الخطوة الثالثة : بعد ذلك قم بالضغط على دفع فاتورة التليفون الارضي .
- الخطوة الرابعة : بعد ذلك قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .
- الخطوة الخامسة : بعد كتابة البيانات المطلوبة منك بشكلها الصحيح قم بالضغط على كلمة دفع .
- الخطوة السادسة : ستظهر لك رسالة (تمت العملية بنجاح ) .