الشقيري يعود من جديد.. موعد عرض برنامج سين الموسم الثاني في رمضان 2024 على قناة MBC1

يعتبر برنامج سين الشقيري هو برنامج حواري تلفزيوني سعودي من تقديم الإعلامي أحمد الشقيري، حيث يستضيف في كل حلقة شخصية سعودية مميزة لمشاركة قصتها وتجربتها في الحياة، حقق البرنامج نجاحا كبيرا وحصد إعجاب الملايين من المشاهدين بفضل أسلوبه المميز الراقي في تسليط الضوء على قصص ضيوفه، كما يعتبر منصة لمناقشة القضايا الإجتماعية والثقافية والإقتصادية التي تدور في فلك المجتمع السعودي والعربي، وينتظر الكثير من الجماهير البرامج المختلفة التي تعرض في شهر رمضان، حيث يقدم العديد من الإعلاميين برامج قوية تتناول مواضيع متنوعة، ومن بين البرامج المنتظرة هو برنامج “سين 2” الذي يتابعه جمهوره بشغف، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معك التفاصيل، لذا يرجى متابعتنا.

موعد عرض برنامج سين الموسم الثاني في رمضان 2024

قامت إدارة قناة MBC 1 بالإعلان عن توقيت عرض برنامج “سين 2” للإعلامي أحمد الشقيري، وهذا ضمن برامج شهر رمضان 2024، ويضم البرنامج 30 حلقة سيتم عرضها يوميا خلال الشهر قبل أذان المغرب بتوقيت السعودية وتستمر الحلقة لمدة 50 دقيقة، وحتي الآن لم يتم تحديد مواعيد عرض البرنامج، كما يتم عرضه عبر منصة shahid vip مجانا، وسوف نقدم لكم التفاصيل فور الإعلان عن البرنامج بشكل رسمي.

الحلقات تجمع بين مختلف الشخصيات من مجالات مختلفة مثل التعليم والرياضة والقن والأعمال، حيث يشارك الضيوف قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها وكيفية تجاوزها، كما يتحدثون عن رؤيتهم ومبادئهم وقيمهم الحياتية، يبدأ البرنامج بمقدمة قصيرة حيث يعرف الإعلامي الشقيري الجمهور على الضيف المقبل ويقدم تلميحات حول ما سيدور حديثه خلال الحلقة الواحدة، يجتمع الضيف مع الإعلامي في استوديو التصوير في جو مريح وفاخر.

القنوات الناقلة لبرنامج سين الموسم الثاني

بالنسبة للقناة الناقلة للبرنامج، فهي قناة MBC1 التي تبث حلقات البرنامج طوال شهر رمضان وإليكم تردد القناة

تردد قناة MBC1 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

التردد 11470.

تردد قناة MBC1 علي عرب سات