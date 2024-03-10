سجل الآن و احصل علي 1000 جنية.. الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2024 من موقع وزارة القوي العامله المصرية mom.manpower.gov.eg

مع قدوم شهر رمضان المبارك يتساءل بعض المواطنين على طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2024 ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية كما تحرص الحكومة المصرية بصورة دائمة على تقديم يد العون لكافه المواطنين وقد تم التوضيح بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين ليتم الموافقة علي الطلب، سنتعرف علي التفاصيل.

منحة العمالة غير المنتظمة 2024

أوضحت وزارة العمل المصرية أنه سيتم تقديم منحة العمالة غير المنتظمة 2024 لكافة المواطنين الذين ليس لديهم عمل ثابت حرصا منهم على معاونتهم على الحياة المعيشية الصعبة، وقد أوضحت أنه سيتم صرف لهم مبلغ مالي قيمته 1000 جنية مصري، كما أنه تم التوضيح بأنه يتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الخاص بموقع وزارة العمل من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب، ويتم تسجيل الرقم القومي، ونسخة من بطاقة التأمين الخاصة بالمواطن.

يجب تقديم وثيقة تثبت مهنة العامل، ويجب تقديم وثيقة تثبت أيضا محل السكن، سواء فاتورة غاز او كهرباء.

ما هي شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في التقديم للاستفادة من منحة العمالة الغير منتظمة يتم التساؤل على شروط التقديم على المنحة، وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون المتقدم على الدعم مصري الجنسية كما يجب تقديم الأوراق والمستندات الرسمية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 عام إلى 55 عام بحد أقصى.

يلزم على المتقدم الا يكون مستفيد من التأمينات الاجتماعية، ومن الضروري أن يكون غير متهم في أي من القضايا أو مسجون.

من الضروري ألا يكون المتقدم لدية أي عقارات مسجلة باسمه نهائياً، ويجب ألا يكون عامل في أي من الهيئات الحكومية.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة عند التقديم وهي كما يلي: