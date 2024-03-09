زيادة جديدة 50% .. بالتزامن موعد ايداع معاشات شهر أبريل 2024 !! أعرف هتقبض كام

في الواقع أنه يتساءل الأشخاص عن موعد ايداع معاشات شهر أبريل 2024، فتجدر الإشارة بأن تلك المعاشات الخاصة بشهر أبريل اقترب صرفها، لذا يتم التساؤل عنها بشكل مستمر ودائم من جانب المواطنين وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل.

موعد ايداع معاشات شهر أبريل 2024

عدد كبير للغاية من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن موعد إيداع معاشات شهر أبريل، ومن الجدير بالذكر أن هذه المعاشات يقترب صرفها للغاية من الأشخاص، فمن المعروف أن وزارة المالية قد اوضحت ان هذه المعاشات سوف يتم صرفها في اليوم الأول من أبريل 2024.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024

بينت وزارة المالية أنه سيتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 من إحدى الطرق التالية:

البريد المصري.

هذا بجانب أنه يتم الصرف من خلال منافذ فوري.

كما أنه يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة

عدد كبير من الاشخاص يريدون أن يتعرفوا على زيادة المعاشات، فمن المعروف أن هناك زيادة مقررة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلك الزيادة سيتم صرفها في شهر أبريل، كما أن هذا القرار يكون لتحسين المعيشة في حيز الظروف تأتي نعيشها في الوقت الحالي، كما أن صرف المعاشات لشهر أبريل بالزيادة سيكون في يوم 1 أبريل 2024م، ومن الممكن لكل الأشخاص من أصحاب المعاشات أن ينتقلوا إلى لينك الاستعلام عن تلك المعاشات وكذلك الزيادة المقررة، تبعًا لما وفرته هيئة التأمين الاجتماعية من هنا.