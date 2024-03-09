نزلها حالًا على القمر الصناعي نايل سات “تردد قناة MBC العراق 2024” .. بكل سهولة

من أكثر العناوين التي تتصدر محركات البحث هو معرفة تردد قناة MBC العراق فهي واحدة من مجموعة قنوات MBC السعودية، بسبب الإهتمام بمعرفة تردد هذه القناة هي أنها قامت بتغيير التردد القديم الخاص بها وجعل التردد الجديد على أكثر من قمر صناعى، ومن الأسباب التي ساهمت في أن يتم البحث عن القناة بالتردد الجديد الخاص بها هي أن القناة تتوفر بها مجموعة كبيرة من المزايا من أهمها أنها تعرض أحدث المسلسلات التركية و الكورية المترجمة إلى اللغة العربية.

تردد قناة MBC العراق

لمشاهدة محتوى قناة MBC العراق المتميز والذي ساهم في أن تكون شهرته كبيرة سواء في العراق أو غيرها من الدول العربية، يتم من خلال تثبيت القناة على أي من الترددات التالية:

التردد الأول

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11315.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعى: عرب سات.

التردد: 11862.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة MBC العراق

عملية التثبيت سهلة وبسيطة وتثبت قناة MBC العراق خلال بعض من الدقائق التي تتمثل في الآتي: