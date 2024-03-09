الخبر اتطبق رسمي “موعد صرف معاش تكافل وكرامة قبل رمضان 2024” شهر مارس .. هتجيب الياميش والخزين

تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية إلى المواطن المصري المحتاج والذي تتوفر به شروط الاستحقاق، وذلك كمبادرة من المبادرات التي يتم تطبيقها من أجل مساعدة المواطن المصري على مواجهة صعوبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على سعر المنتجات والسلع والخدمات بشكل سلبي، لذا هناك تساؤل حول موعد صرف دعم تكافل وكرامة قبل قدوم الشهر الكريم على جمهورية مصر العربية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة قبل رمضان

انتشرت أخبار بأنه سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة قبل قدوم شهر رمضان الكريم، ولكن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أكدت هذه الأخبار لبس صحيحة وات موعد صرف معاش تكافل وكرامة في الموعد المخصص والذي يكون في اليوم 15 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق هذا اليوم يوم عطلة أو إجازة رسمية في الجمهورية، والجدير بالذكر أن شهر مارس سوف يتم صرفه بالزيادة الجديدة المقررة والتي تصل قيمتها 15% من قيمة الدعم الأساسية.

شروط التقديم في دعم تكافل وكرامة

على الرغم من كون تكافل وكرامة الهدف الأساسي منه هو مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن هناك متطلبات تم تحديدها وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة له، والتي تتمثل هذه الشروط في الآتى: