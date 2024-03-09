مبروك عليكم مليون مبروك “منحة ال1000 جنية العمالة الغير منتظمة 2024” .. هتقبضها أول يوم رمضان

قام العديد من الأشخاص بالبحث عن منحة ال1000 جنية العمالة الغير منتظمة، فقد بدأ العديد من المواطنين المصريين بالسعي للعثور على الرابط ليقوموا بالتسجيل في المنحة العمالة الغير منتظمة وذلك لسنة 2024 والذي أصبح ذلك موضوع اهتمام للكثير من الأفراد في متنوع المحافظات كما تم النشر عن هذه المنحة وذلك من قبل وزارة القوى العاملة، وذلك منذ تفشي كوفيد 19 حيث هدفت إلى دعم العمال الذين تضرروا من الأزمات وعبر مقالنا التالي سوف نتعرف على الخطوات التي يجب المرور بها لتقوم بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لسنة 2024 وذلك بالإضافة إلى الشروط التي قد تم تحديدها من قبل وزارة القوى العاملة وذلك للتأهيل لتلك المنحة

منحة ال1000 جنية العمالة الغير منتظمة

قد سعت الحكومة لتقديم مساعدات مادية اعداد مهولة من العمال أو للأشخاص العاطلين فقد تم النشر عن تخصيص رابط ليقوموا بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لسنة 2024، وذلك بهدف تمكين الكل من التسجيل ليحصلوا على منحة قيمتها 1000 جنيه مصري وذلك لتسهيل تلبية احتياجاتهم وليتم شراء المستلزمات عبر شهر رمضان المبارك ويمكن البدء في عملية التسجيل خلال الخطوات التالية:

على الشخص المتقدم العمالة الغير منتظمة أن يقوم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة من هنا

يجب أن تنتقل إلى صفحة المنحة العمالة الغير منتظمة.

عليك أن تقوم بمليء كل المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها

عليك أن تقوم بإدخال رقم البطاقة القومية اسمك بالكامل ورقم هاتفك.

عليك بالنقر على أيقونة تسجيل

في حال قد تم قبول الطلب سوف تتلقى رسالة على هاتفك ليتم تحديد موعد ومكان الصرف

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

أكد الوزير التابع للقوى العاملة أن الوزارة قد تستعد لإطلاق باب التسجيل مرة أخرى وذلك عبر الأيام المقبلة وقد أكد كذلك على ضرورة تجاهل كل الرسائل النصية المقبلة والتي سوف تصل للهواتف التابعة للمواطنين والتي سوف تزعم للحصول على المنحة، حيث أشار إلى أن هذه الرسائل هدفها السرقة والاحتيال والنصب ويجب عليك إن تتجنب التعامل معها وقد أعلن الوزير عن مجموعة من الشروط ليتم تأهيله لمنحه وقد تشمل تلك الشروط الآتي: