تعرّف على سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 9 مارس 2024: مقارنة بين البنوك المصرية المختلفة

باتت عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن سعر الدينار الكويتي تتزايد بشكل ملحوظ، يعبر هذا الاهتمام المتزايد من المواطنين وعن رغبتهم في الحصول على معلومات دقيقة حول أسعار الدينار الكويتي وتقييمات لأدائه بعد قرار التعويم الذي تم تطبيقه، وما إذا كان سعر الدينار الكويتي اليوم قد تأثر بهذا القرار، مثلما حدث مع باقي العملات الأجنبية أم لا في هذا المقال سنذكر لكم سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية المختلفة.

الأسعار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

شراء: 159.52 جنيه.

بيع: 160.97 جنيه.

بنك الإسكندرية

شراء: 156.29 جنيه.

بيع: 161.78 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شراء: 160.51 جنيه.

بيع: 160.999 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الأخرى

بنك مصر

شراء: 160.45 جنيه.

بيع: 160.80 جنيه.

السعر في البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 155.49 جنيه.

بيع: 160.80 جنيه.

السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شراء: 161.27 جنيه.

بيع: 161.78 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء