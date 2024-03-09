اقتصاد
تعرّف على سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 9 مارس 2024: مقارنة بين البنوك المصرية المختلفة
باتت عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن سعر الدينار الكويتي تتزايد بشكل ملحوظ، يعبر هذا الاهتمام المتزايد من المواطنين وعن رغبتهم في الحصول على معلومات دقيقة حول أسعار الدينار الكويتي وتقييمات لأدائه بعد قرار التعويم الذي تم تطبيقه، وما إذا كان سعر الدينار الكويتي اليوم قد تأثر بهذا القرار، مثلما حدث مع باقي العملات الأجنبية أم لا في هذا المقال سنذكر لكم سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية المختلفة.
الأسعار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري
- شراء: 159.52 جنيه.
- بيع: 160.97 جنيه.
بنك الإسكندرية
- شراء: 156.29 جنيه.
- بيع: 161.78 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
- شراء: 160.51 جنيه.
- بيع: 160.999 جنيه.
أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الأخرى
بنك مصر
- شراء: 160.45 جنيه.
- بيع: 160.80 جنيه.
السعر في البنك التجاري الدولي CIB
- شراء: 155.49 جنيه.
- بيع: 160.80 جنيه.
السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي
- شراء: 161.27 جنيه.
- بيع: 161.78 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
- في السوق السوداء، تشير التقارير إلى أن سعر الدينار الكويتي شهد ارتفاعا ملحوظا اليوم.
- وفقًا للبيانات، فإن سعر الدينار الكويتي وصل إلى 165.40 جنيه مصري للدينار الواحد.
- وبالنظر إلى الكميات المختلفة، فقد سجلت الأسعار التالية: 827 جنيه مصري لخمسة دنانير كويتية.
- و1,654 جنيه مصري لعشرة دنانير، و4,135 جنيه مصري لخمسة وعشرين دينارا، و8,270 جنيه مصري لخمسين دينارا، وأخيرا 16,540 جنيه مصري لمئة دينار كويتي.
- وفي مستوى أكبر، سجل سعر 500 دينار كويتي قيمة تصل إلى 82,700 جنيه مصري، بينما وصل سعر 1000 دينار كويتي إلى 165,400 جنيه مصري.