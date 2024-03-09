إيداع 100 دينار مكرمة ملكية أدرنية 2024 رابط التسجيل في المكرمة عبر موقع صندوق المعونة الوطنية

أطلق صندوق المعونة الوطنية في الأردن المكرمة الملكية الأردنية الموجهة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات الأردن، وتصل قيمتها إلى 100 دينار أردني، فضلاً عن أنها تعد منحة سنوية يتم القديم عليها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لصندوق المعونة، إضافة إلى أنه في السطور التالية نكشف لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في هذه المعونة.

ماهي شروط التسجيل في المكرمة الملكية الأردن 2024

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في المكرمة الملكية الأردنية، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الأردنية.

كذلك يجب وأن يكون لديه حساب شخصي عبر الموقع الرسمي لصندوق المعونة.

إضافة إلى أن يكون وأن يكون مقيم دائم في دولة الأردن.

كما لا يحق لأي شخص مسجل في أي برنامج دعم أخر أن يسجل في المكرمة الملكية.

كيفية التسجيل في المكرمة الملكية الأردن 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بالتسجيل في المكرمة الملكية الأردنية، وفقًا لما يلي:-