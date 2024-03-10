ظهرت الان… أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر مظلتي molsa.gov.iq موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة ال٠ماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة موعد إصدار قائمة أسماء المقبولين في رعاية الاجتماعية للعام 2024، الوجبة السابعة، عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث ينتظر العديد من الأسر داخل جميع المحافظات العراقية التحقق من أهليتها للحصول على دعم رعاية اجتماعية وتحديد مستحقيها في الوجبة السابعة، و سيتم الكشف عن القائمة خلال الأيام القادمة ومن خلالالتقريرالتالى، سنتعرف على كيفية الوصول إلى أسماء المقبولين في رعاية الاجتماعية لعام 2024، الوجبة السابعة، عبر منصة مظلتي الإلكترونية ومتابعة التحديثات الرسمية بكل سهولة ويسر.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024:

أعلنت وزارة العمل في العراق استمرار اللجان المكلفة بفحص ومراجعة الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية في أعمالها، وتقترب من الانتهاء من مهامها، من أجل المساهمة في سرعة الإعلان عن نتائج الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم نشر جميع الأسماء المقبولة على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ومنصة مظلتي الإلكترونية فور الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، حتى يتم الاستعلام عنها من قبل المواطنين داخل العراق،

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

تمت صياغة الفقرة كالتالي:

للوصول إلى أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2024 بصيغة ملفات PDF، يمكن لجميع المواطنين العراقيين اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية.

2. يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

3. البحث عن خيار “استعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”.

4. قم بإدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية.

5. حدد الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية.

6. انقر على زر “الاستعلام”.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، ويقومون بذلك عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، والتي تُعتبر واحدة من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون للاستعلام عن استحقاقاتهم في الرعاية الاجتماعية، و ينتظرون الإعلان عن أسمائهم في هذ الوجبة، بهدف الحصول على مساعدة مالية تبلغ 300 ألف دينار عراقي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يجب أن يتوفر للشخص المتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية الجنسية العراقية وأن يكون مقيمًا في العراقو من بين شروط الأهمية هو أنه يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برامج دعم أخرى سابقًا، ويجب أيضًا أن يكون الشخص متواجدًا بشكل دائم في العراق وأن لا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يتمتع المتقدم بأي أصول عقارية مملوكة باسمه.