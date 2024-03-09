رسميًا ظهرت حالًا .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرى

بعد إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية التابعة إلى حكومة العراق أنه يتم في الوقت الحالي مراجعة الطلبات الخاصة باستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية وأنه سوف يتم اعتماد النتيجة قبل قدوم الشهر الكريم، أصبح هناك اهتمام بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بعد إعلان النتيجة واعتمادها، وكذلك ماهي شروط استحقاق هذا الدعم، خاصة لأن الحكومة قامت بتحديد معايير استحقاقه وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة له.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تتمثل خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراقية كالآتي:

التوجه إلى موقع منصة مظلتي الإلكتروني من هنا .

اختيار دعم الرعاية الاجتماعية.

تحديد أيقونة الاستعلام عن الرعاية الإجتماعي.

تحديد الوجبة التي يراد الاستعلام بخصوصها.

كتابة اسم المستعلم عنه رباعي وكذلك أرقام بطاقة الهوية الخاصة به ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور جميع أسماء من تم قبوله في الرعاية الاجتماعية وفي حالة قبول الشخص المستعلم عنه فإنه يكون ضمن هذه الأسماء.

متاح تحميل كشوفات الأسماء في صورة ملف pdf.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن تتوفر في مقدم الطلب شروط الاستحقاق هذه بأكملها وتتمثل قائمة الشروط في الآتي: