رسميا.. تحديد موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة 15% وفق لوزارة المالية

يعتبر راتب شهر ابريل من الرواتب المهمة بالنسبة للعاملين ويتم التساؤل على موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 ليتمكنوا من شراء الاحتياجات الخاصة بأبنائهم قبل العيد المبارك، وقد أعلنت وزارة المالية المصرية بالمواعيد الرسمية الخاص بصرف الرواتب سواء للمعاشات او القطاع الحكومي وقد أكدت وزارة المالية أنه يتم العمل على صرف الرواتب بالزيادة التي أقرتها الدولة سنتعرف على التفاصيل في السطور التالية.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية بأنه تم تحديد موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 وقد تم التأكيد بأنه سيتم صرف قيمة المعاش بالزيادة التي اوضحتها الحكومة والتي بلغت قيمتها 15% وقد أوضحت هيئة المعاشات بأنه سيتم البدء في صرف المرتبات بداية من كل شهر ميلادي ليتمكن كافة المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية وقد تم التأكيد بأنه سيتم تطبيق قيمة الزيادة على الرواتب، كما أنه تم التوضيح بأنه يتم البدء في الصرف بداية من 1 إبريل وسيستمر عملية الصرف 6 أيام بحد أقصى لحين تقاضي كافة المواطنين رواتبهم.

ما هي قيمة زيادة المعاشات الجديدة

بعد التعرف على المواعيد التي يتم فيها صرف رواتب المعاشات يتساءل بعض المواطنين المستفيدين من المعاش على الزيادة الرسمية التي اوضحتها الحكومة فقد تم توضيح قيمة الرواتب كالاتي: