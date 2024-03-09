نتائج الرخصة المهنية .. طريقة الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية لعام 2024، سارع بالدخول على الموقع وأعرف درجاتك

يعد امتحان الرخصة المهنية واحد من الامتحانات الأساسية التي يتوجب على معلمي ومعلمات القطاع التعليمي اجتيازها للشروع بمزاولة مهنة التعليم بانتظام ضمن الميادين التربوية كافة، ويأتي ذلك ضمن إطار السعي إلى رفع معايير جودة التعليم وتعزيز فاعليته، ولتحقيق طموحات رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030 في قطاع التعليم، ويتعين على من يرغب في نيل الرخصة تجاوز امتحانين محوريين: الامتحان التربوي الشامل والامتحان المتخصص ويطمح كمٌّ غير قليل من المعلمين والمعلمات لتخطي هذه الاختبارات في سبيل نيل شهادة الرخصة المهنية، حيث ينتظرون صدور النتائج التي ستنشر عبر الأنترنت من خلال منصات عديدة وفي الفقرات الآتية، نعتزم تقديم إرشادات حول كيفية الاستعلام عن نتائج امتحان الرخصة المهنية للعام 1445 الخاصة بالمعلمين، إلى جانب الخطوات الواجبة للحصول على تلك النتائج وكذلك شروط التسجيل لهذه الاختبارات، لذا يُرجى متابعتنا للمزيد من المعلومات.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 2024

يسعى كثير من التربويين والتربويات للتعرف على كيفية الاطلاع على حالة الرخصة المهنية لهم، وذلك بعد إصدار نتائج الاختبارات، حيث يتسلمون رسالة بها تفاصيل النتائج، ويستطيعون البحث عن معلومات الرخصة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية ومتابعة الإرشادات الواجبة لذلك.

يتوجب عليك الدخول علي موقع هيئة تقويم التعليم الرسمي.

ثم النقر علي خانة خدمات.

ثم تحديد خانة الخدمات الشخصية.

ثم تحديد خانة اختبارات الرخصة المهنية.

بعد ذلك، يتم تنفيذ عملية تسجيل الدخول من خلال البوابة الإلكترونية للنفاذ الوطني.

بعد ذلك يتم تعبئة حقل رقم الهوية وإدخال كلمة المرور، ثم الضغط على زر لإكمال عملية الدخول.

يتم تحديد مربع النتيجة المتعلقة بالوثيقة الورقية لتصريح العمل المهني.

انتقل إلى صفحة جديدة تضم كافة بياناتك الشخصية ومعلومات النتيجة المفصلة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية لعام 2024 موقع قياس

يمكنك أيضًا الاستفسار حول نتائج الرخص المهنية عن طريق موقع قياس الإلكتروني، وذلك بتنفيذ الإجراءات الموضحة لاحقًا.

في البداية عليك الدخول علي موقع قياس.

يرجى إدخال الرقم القومي وكلمة السر في المكان المعد لذلك.

ثم النقر على خانة انك لست روبوت.

اضغط على مربع نتائج الاختبارات التي تم تقديمها.

ثم تحديد خانة نتائج الرخصة المهنية 1445.

ثم تحديد خانة عرض التفاصيل.

سوف يعرض أمامك كافة البيانات.

شروط طلب الرخصة المهنية 1445

يجب تحقيق مجموعة شروط أساسية لتأهيل المعلم للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية ونجاحه فيه، ومن أبرز هذه الشروط:

يتعين على المعلم امتلاك مؤهل تربوي يتناسب مع تخصصه.

يلزم أن يحرز المعلم العلامات اللازمة لكي ينال التصريح الرسمي.

يجب أن يمتلك المعلم خبرات لا تنقص عن الحد الأدنى المفروض لمستواه التعليمي.

يتوجب على المعلم أن يتخطى الاختبارات اللازمة للحصول على ترخيص مهني، إما تلك الخاصة بميدان التعليم بشكل عام أو الشهادات المحددة لتخصص معين.

درجات اختبار الرخصة المهنية 2024

أعلنت الهيئة المسؤولة عن تقويم التعليم والتدريب عن تحديد مستويات التقييم لاختبار الرخصة المهنية وذلك عبر الخطوات المنصوص عليها التالية:

تكون العلامة المطلوبة للنجاح في امتحان رخصة المزاولة المهنية أكثر من 50 نقطة في الامتحان الشامل وأكثر من 50 نقطة في الامتحان المتخصص.

يجب أن يصل الحد الأدنى للنجاح في الحصول على ترخيص مهني إلى 70 نقطة في الاختبار المتخصص وكذلك 70 نقطة في الاختبار الشامل.

قاعدة النجاح في اختبار الشهادة المهنية للمختصين تتطلب تحصيل أكثر من 80 نقطة في الاختبار المتعلق بالتخصص والحصول على درجة تزيد عن 80 في الاختبار الشمولي.

تقديم تظلم على نتائج رخصة المهنية 1445

الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم تظلم من نتائج امتحان الشهادة المهنية للعام 1445، يُمكن تقديم طعن إلكتروني حول نتائج امتحان الرخصة المهنية من خلال اتباع الإجراءات الموضحة أدناه:

قم بالدخول عبر موقع الرخصة المهنية قياس.

من الواجهة الأولى، يتوجب عليك الضغط على خيار خدمات الأشخاص.

ثم انقر على خانة دعم المختبرين.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك لإتمام عملية الدخول.

ثم النقر على خانة تسجيل الدخول.

سيتلقى المستخدم على الفور رسالة قصيرة على هاتفه المحمول تشتمل على الكود للتأكيد.

ثم النقر على خانة تقديم طلب الإعتراض.

تتمثل الخطوة التالية في إرسال الأدلة التي تدعم هذه الشكاوى، بالإضافة إلى استخدام جملة تشير إلى أهمية إعادة فحص التقديرات الممنوحة في الامتحانات، ثم النقر على خانة إرسال الطلب.