اقتصاد
لو معاك 50 ألف .. هتاخد شهريًا 4000 جنية ثابتين “شهادات بنك مصر 2024 الجديدة” يا تحلقها يا لا
قام بنك مصر بتقديم شهادات ادخار لجميع العملاء على حسب احتياج كل شخص الشهادة والغرض منها، لذلك توجد شهادات صرف عائدة بطريقة شهرية وتوجد شهادات أخري يكون العائد الخاص بها سنوي
شهادات بنك مصر 2024 الجديدة
قام بنك مصر بطرح شهادات جديدة بعد قرار البنك المركزي المصري، بشأن رفع سعر الفائدة على عائدين الإيداع والقروض بنسبة تصل الى6% فى الليلة الواحدة فى الاجتماع الاستثنائي الذي قام اليوم، لذلك قرر فرع بنك مصر بطرح الشهادات الآتية:
- شهادة تصل إلى 3 سنوات متناقضة بسعر سنوي يصل 30%.
- أما بالنسبة للسنة الأولى سوف تصل الفائدة إلى 25%.
- أما السنة الثالثة سوف يصرف العائد بطريقة دورية سنوية.
أنواع شهادات بنك مصر
يقوم بنك مصر بتقديم شهادات ادخارية منها شهادات سنوية ومنها لمدة تصل إلى 3 سنوات بعائد شهري ثابت مثل شهادة القمة لذلك جاءت أنواع شهادات بنك مصر على الطريقة الآتية:
شهادة طلعت حرب
تفاصيل شهادة طلعت حرب جاءت كالتالى:
- الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط تصدر الشهادة سواء كانوا مصريين أو أجانب.
- مدة الشهادة تصل إلى 12 شهر.
- يصل الحد الأدني لإصدار الشهادة نحو 100 جنيه ومضاعفاتها.
- اما بالنسبة للعائد الثابت يصرف شهرياً طول الفترة أو فى نهاية المدة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو استرداد جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد التي جاءت خاصة بالشهادة.
- يجب الاقتراض بضمان الشهادة.
- يتيح إمكانية إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة وإصدارها مجاني لفترة محدودة لبطاقات الجولد، والتيتانيوم، البلاتينيوم.
- ويمكنك شراء شهادات من خلال الإنترنت أو الموبايل البنك أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.