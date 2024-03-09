لو معاك 50 ألف .. هتاخد شهريًا 4000 جنية ثابتين “شهادات بنك مصر 2024 الجديدة” يا تحلقها يا لا

قام بنك مصر بتقديم شهادات ادخار لجميع العملاء على حسب احتياج كل شخص الشهادة والغرض منها، لذلك توجد شهادات صرف عائدة بطريقة شهرية وتوجد شهادات أخري يكون العائد الخاص بها سنوي

شهادات بنك مصر 2024 الجديدة

قام بنك مصر بطرح شهادات جديدة بعد قرار البنك المركزي المصري، بشأن رفع سعر الفائدة على عائدين الإيداع والقروض بنسبة تصل الى6% فى الليلة الواحدة فى الاجتماع الاستثنائي الذي قام اليوم، لذلك قرر فرع بنك مصر بطرح الشهادات الآتية:

شهادة تصل إلى 3 سنوات متناقضة بسعر سنوي يصل 30%.

أما بالنسبة للسنة الأولى سوف تصل الفائدة إلى 25%.

أما السنة الثالثة سوف يصرف العائد بطريقة دورية سنوية.

أنواع شهادات بنك مصر

يقوم بنك مصر بتقديم شهادات ادخارية منها شهادات سنوية ومنها لمدة تصل إلى 3 سنوات بعائد شهري ثابت مثل شهادة القمة لذلك جاءت أنواع شهادات بنك مصر على الطريقة الآتية:

شهادة طلعت حرب

تفاصيل شهادة طلعت حرب جاءت كالتالى: