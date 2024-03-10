كرتون القط والفأر.. تنزيل قناة بطوط أطفال الجديد 2024 النايل سات وعربسات

أخذت قناة بطوط شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم بتقديمه على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، فضلاً أن القناة تتمتع بجودة ودقة عالية لا تتوفر في أي قناة أخرى، هذا وأنها تعمل على إذاعة البرامج الطفولية والأفلام الكرتونية، إضافة إلى المسلسلات التي تقوم القناة بتقديمع على مدار الساعة، ويمكن استقبال القناة على النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة بطوط أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 11594.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل الترميز يكون 27500.

تردد قناة بطوط 2024 عرب سات

كما يسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة بطوط كيدز على العرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

بينما التردد فهو 11687.

استقطاب قناة بطوط فهو عمودي.

خطوات استقبال قناة بطوط أطفال الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة بطوط أطفال كيدز على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بجهاز الريمود.

بعدها يتم الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.

وعليه يُرجى القيام بإدخال التردد الجديد للقناة.

ثم يتم الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من استقبال القناة في النهاية بكل سهولة، ومشاهدة جميع ما تقدمه القناة على الأقمار الصناعية المختلفة دون توقف.

ما تقدمه قناة بطوط أطفال

تقدم قناة بطوط أطفال العديد من البرامج والأفلام الطفولية المميزة التي من بينها:-