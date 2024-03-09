رسميًا “موعد صرف منحة المرأة الماكثة 2024” .. والحصول على 8000 دينار جزائري

حكومة الجزائر قامت بتوفير دعم للمرأة الماكثة وذلك من أجل مساعدتها على مواجهة الظروف الصعبة خاصة لأن الدعم يتم منحه إلى السيدة التي تمكث في البيت ولا يوجد لها دخل شهري ثابت، الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بتحديد مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المتقدمة وذلك لكي يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

موعد صرف منحة المرأة الماكثة

انتشرت أخبار بشأن صرف معونة المرأة الماكثة إلى المستحقين، إلا أن الحكومة الجزائرية أكدت أنه في الوقت الحالي يتم مراجعة الطلبات وذلك للتأكد من استحقاق المستفيدين، الجدير بالذكر أن قيمة المنحة للمرأة الماكثة 800 دينار جزائري والطفل الذي يقع تحت إعالتها 300 دينار جزائري على أن يكون المجمل 1100 دينار جزائري.

شروط استحقاق دعم منحة المرأة الماكثة

يجب أن تتوفر قائمة الشروط في المتقدمة وذلك لكي تضمن أن الطلب الخاص بها مقبول، وتتمثل قائمة الشروط تلك في الآتي: