بداية التسجيل .. عبر رابط مسابقة 30 الف معلم “jobs.caoa.gov.eg” ! ألحق سجل بسرعة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التابعة إلى حكومة جمهورية مصر العربية نوهت أنه استكمالًا لمسابقة تعيين 30 الف معلم، فإن هناك عدد من الوظائف الشاغرة الخاص بالتربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الأمر الذي جعل هناك اهتمام بمعرفة الرابط الذي يتم من خلاله التقدم يطلب من أجل الالتحاق بهذه الوظائف وكذلك الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر وذلك لكي يتم قبول طلب المتقدم.

رابط مسابقة 30 الف معلم

عملية التقدم للانضمام إلى واحدة من هذه الوظائف عملية إلكترونية، لذا هي لا تختلف الذهاب إلى أي مكان تابع للوزارة من أجل التسجيل والتقدم إلى الوظيفة المطلوبة، ويتمثل رابط التسجيل في المسابقة في الآتي:

بوابة الوظائف الحكومية التابعة إلى الحكومة النظرية من هنا يتم التوجه إليه.

ظهور قائمة الوظائف على الفور أمام المستخدم.

يقوم المتقدم بتحديد الوظيفة التي يريد التقدم إليها.

تحديد المحافظة التي تنتمي إليه المتقدم.

الضغط على الأيقونة الخاصة بتقديم الطلب.

ظهور النموذج أمام المتقدم.

يقوم المستخدم بكتابة المطلوب في الأماكن المخصصة مع مراعاة ألا يتم ترك أي خانة فارغة.

الخطوة التالية إرفاق المستندات.

يراعي كتابة كل ما يتعلق بالوظيفة.

الضغط على كلمة تأكيد والخطوة الأخير. النقر على إرسال الطلب.

هناك متطلبات يجب أن تتوفر لكي يتم قبول طلب المتقدم، وتتمثل هذه المتطلبات في الاتى: