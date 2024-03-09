هنصوم الأحد ولا الأثنين ؟!! .. رسميًا  موعد شهر رمضان 2024 في مصر والوطن العربي

تعلن دار الإفتاء المصرية عن الإعلان الرسمي لموعد رؤية هلال شهر رمضان لعام 2024 حيث تقدم عدة طرق متنوعة لمتابعة نتيجة رؤية الهلال والتي تعتبر المقياس الأساسي لتحديد موعد شهر رمضان 2024 في مصر.

موعد شهر رمضان 2024

باقتراب شهر رمضان لعام 1445 هجريا يعلن المراصد الفلكية أن أول أيام الشهر الكريم سيكون يوم الإثنين الموافق لـ 11 مارس 2024م ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل لمعرفة مواعيد الصلاة وأوقات الصيام بهدف للاستعداد ولاستقبال هذا الشهر المبارك والمباشرة في أداء العبادات والطاعات شهر رمضان يعتبر الشهر التاسع في التقويم القمري ويأتي بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال يتميز رمضان بأنه شهر مميز عن باقي أشهر السنة القمرية حيث فضله الله تعالى على غيره من الأشهر نظرا لأنه أحد أركان الإسلام يعد صيام شهر رمضان واجبًا على كل مسلم وقد أشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشهير الذي بنى فيه أركان الإسلام، حيث قال: “بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان”

عدد ساعات الصيام هذا العام

وفقا لإمساكية شهر رمضان لهذا العام يتألف شهر رمضان من 30 يوما حيث سيكون أول يوم له يوم الإثنين الموافق 1 رمضان وهو يوم يمتاز بأنه يحتوي على أقل عدد من ساعات الصيام في الشهر حيث يبلغ مدة الصيام فيه 13 ساعة و18 دقيقة وأما آخر أيام شهر رمضان فستكون يوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان ويتميز هذا اليوم بأنه يحتوي على أطول عدد من ساعات الصيام في الشهر حيث يبلغ مدة الصيام فيه 14 ساعة و14 دقيقة.