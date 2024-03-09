قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة

قائمة مسلسلات رمضان 2024، لم يتبقى إلا ساعات قليلة على بداية الماراثون الرمضاني الذي يشهد منافسة كبيرة من عدد من نجوم الفن والدراما المصرية برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تتنوع بين الكوميدي والشعبي والتاريخي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على قائمة مسلسلات رمضان 2024…..

قائمة مسلسلات رمضان 2024

وأعلنت قناة الحياة عن عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية مع بداية شهر رمضان المبارك، والتي من المتوقع أن تنال إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وإليكم قائمة القنوات ……

مسلسل المعلم

يعد مسلسل من أشهر المسلسلات الدرامية، التي من المقرر عرضها على قناة الحياة في شهر رمضان والتي تدور أحداثه حول حياة شاب يعيش في منطقة شعبية ويعمل في شادر السمك، إلا أنه يتعرض للكثير من الصراعات والمشاكل مع عدد من الخارجين عن القانون، يضم مسلسل المعلم عدد من نجوم الدراما المصرية وهو بطولة مصطفى شعبان، أحمد بدير، سهر الصايغ، انتصار، هاجر أحمد، محمود الليثي، محمد العمروسي، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، علاء زينهم، من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل صدفة

ويضم مسلسل صدفة عدد من نجوم الفن والدراما ومنهم : ريهام حجاج، سلوى خطاب، عصام السقا، ميار الغيطي، نور إيهاب، فراس سعيد، رحاب الجمل، من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أيمن سلامة، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة اسمها صدفة نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر.

مسلسل مليحة

أما عن مسلسل مليحة الذي تم عرض البرومو التشويقي له وحاز على إعجاب الملايين من المشاهدين، والتي تدور أحداثه حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة كانت تعيش في ليبيا بعد أنّ تركت فلسطين، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم وصناع الدراما المصرية ومنهم: دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، سيرين خاص، تأليف رشا عزت الجزار، والمسلسل من إخراج عمرو عرفة

مسلسل مسار إجباري

كما سوف تعرض قناة الحياة مسلسل مسار إجباري والمسلسل من بطولة عصام عمر، أحمد داش، نور محمود، جوري بكر، صابرين، محسن منصور، بسمة، رشدي الشامي، من إخراج نادين خان، تأليف أمين جمال، وتدور أحداثه حول شابين “حسن وحسين” اللذان يكتشفان سر خطير ويتعرضا للعديد من المواقف الكوميدية.