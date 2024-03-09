هتدفع  غرامة لو ملقتش نفسك  .. رابط “الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي”  موقع” we “المصرية للاتصالات .. و طرق السداد السريع أونلاين

عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي يمكن أن يؤدي إلى قطع الاتصال وفرض غرامات، يمكن الآن الاستعلام عن الفواتير ودفعها إلكترونياً من خلال شركة الاتصالات، وسوق نوضح اليكم كيفية الاستعلام الإلكتروني السريع عن فاتورة الخط الأرضي بالخطوات ويجب معرفة أنه في حالة عدم دفع مستحقات الفاتورة فى الموعد سوف تتعرض للغرامة وايقاف الخدمة وسوق نذكر جميع طرق الدفع المتاحة للفاتورة حيث يوجد أكثر من طريقة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وقد سهلت الشركة المصرية للاتصالات على المواطنين طرق معرفة فاتورة الخط الأرضي والدفع عن بعد بدون الحاجة للذهاب لاحد فروعها، ويمكن من خلال موقع شركة we الحصول على جميع خدمات الدفع والاستعلامات ويتعين على المشترك اتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة فاتورة الهاتف الأرضي:

زيارة موقع الإنترنت الشركة المصرية للاتصالات

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

قم بإدخال رمز المحافظة، ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي.

ثم يتم إعادة مراجعة البيانات مرة أخرى والنقر على كلمة استعلام.

ظهور تفاصيل الفاتورة أمام المستخدم حيث يقوم بدفع مبلغها.

طرق سداد فاتورة الخط الأرضي

قدمت الشركة المصرية للاتصالات خدمة تسدد من خلالها قيمة الفاتورة ويمكن للمشترك اختيار الطريقة التي يفضلها، وتمت الموافقة على جميع هذه الطرق من قبل الشركة.