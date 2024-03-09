أصغر فرد هياخد 2 زيت و4 سكر !! ألحق أعرف خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين “هنــا”

يقوم العديد من حملة البطاقة التموينية بالبحث عن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين وقدمت بوابة مصر الرقمية حلا إلكترونيا سهلا لهذا الغرض توفر البوابة إمكانية الاستعلام بسهولة عن إجراءات إضافة المواليد الجدد مما يتيح للمواطنين إكمال العملية دون عناء.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية. 2. اختيار كلمة “التموين” من الخيارات المتاحة، ثم اختيار “الأبناء غير المقيدين على البطاقة التموينية”. 3. إدخال رقم الهاتف الخاص بك والرقم السري في الحقول المخصصة لها، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالوالدين. 4. النقر على أيقونة “إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين على البطاقة التموينية”. 5. إضافة اسم المولود الرباعي والذي يتوافر فيه الشروط المطلوبة. 6. إدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد للطفل. 7. اختيار كلمة “ضم الأبناء” من بين الخيارات المتاحة. 8. الضغط على كلمة “إضافة” بعد اكتمال إدخال البيانات المطلوبة. يمكن للأفراد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بكل سهولة ويسر دون وجود أي تعقيدات.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

كرت وزارة التموين ينص على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها قبل بدء عملية إضافة المواليد، وتلك الشروط هي كالتالي: