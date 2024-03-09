هتتضمن مستقبلك بعد ما تسجل .. رابط الاستعلام عن “نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024” بالاسم + الشروط المطلوبة .. أيوة ياعم بقيت موظف رسمي
يرتفع البحث من جانب عدد كبير من المواطنين حول رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 وهذا عقب أن قام الجهاز المركزي للتنظيم بالإعلان شهر فبراير الذي مضى عن أنه بحاجة لكوادر شبابية ومجموعة من التخصصات المختلفة إذ أن العديد من الشباب يسارعون للتسجيل عن طريق البوابة الخاصة بالوظائف الحكومية المصرية، ومن الجدير بالذكر انه قد تم اغلاق التسجيل في تلك الوظائف ويتركب المواطنين النتيجة، وفيما يلي سوف نرفق لكم خطوات الاستعلام عنها.
نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024
ينتظر جميع المتقدمين نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 التي من المفترض أن ترفع على الموقع الالكتروني الخاص بوابة الوظائف الحكومية ومن الممكن أن يتم استعلام عن تلك النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال السير على الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى الانتقال إلي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببوابة الوظائف الحكومية من هنا.
- الخطوة الثانية النقر على زر وظائف البريد.
- الخطوة الثالثة النقر على زر خدمة استعلام عن النتائج.
- الخطوة الرابعة كتابة البيانات المرادة منك بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.
- الخطوة الأخيرة النقر على زر الاستعلام.
الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف البريد
هناك عدد من الشروط اللازمة التي ينبغي أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يتقدموا لوظائف البريد المصري من ضمنها ما يلي:
- ينبغي أن تكون جنسيه مواطن مصرية.
- هذا بجانب انه لابد ان يكون عمر المواطن اقل من 30 سنة
- هذا بالإضافة إلى انه لابد من الحصول على مؤهل دراسي يتلاءم مع الوظيفة المرادة.
- عدم الحكم على المتقدم بآية أحكام جنائية متعلقة بالقضايا المخلة بالشرف.
- الحصول على تقدير عام جيد فأعلى.