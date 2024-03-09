سجل دلوقتي وخده واضمن مستقبلك .. رابط “الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة” 2024 + الشروط المطلوبة .. مستني ايه ادخل وسجل

من الممكن أن يتم الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بمنتهى السهولة من خلال الموقع الالكتروني والرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ومن الجدير بالذكر ان الوزارة أوضحت انهم من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك المعاشات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الخاص بها، وتجدر الإشارة أيضا بان هناك سلسله من الشروط اللازمة لكي يحصل مواطن على تلك المعاشات وفيما يلي سوف نرفق لكم خطوات الاستعلام عن تلك المعاشات وأيضا الشروط.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

تستطيع الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بسهولة عن طريق السير على الخطوات الاتية:

الخطوة الأولى انتقال الى الموقع الالكتروني والرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء برنامج معاش تكافل وكرامه.

الخطوة الثالثة الضغط على زر الاستعلام معاشات تكافل وكرامة.

الخطوة الرابعة كتابه جميع البيانات اللازمة كرقم القومي المتعلق بك.

الخطوة الأخيرة الضغط على أيقونة استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامه

ان كنت ترغب في الحصول على معاشات تكافل وكرامه فينبغي توافر الشروط اللازمة الخاصة بالبرنامج باك وفيما يلي ابرز هذه الشروط: