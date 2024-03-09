مش هيهمك غلاء السكر تاني .. رابط “منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد” على البطاقات التموينية + خطوات الإضافة .. هتجيب سكر ببلاش

يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد لبطاقة التموين وهذا لكي يقوموا بزيادة الدعم للأسر الفقيرة إذ أن وزارة التموين قد قامت بوضع مجموعة من الشروط التي تتعلق بالإضافة والتي من بينها أن يتم اضافه طفلين كحد اقصى فحسب في البطاقة التموينية علاوة على ان اكتر حد لدخل صاحب البطاقة يكون حوالي 3000 جنيه مصري وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة لإضافة المواليد وأيضا موعد صرف التموين.

منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد

ان كنت تقوم بالبحث عن طريقة إضافة المواليد للبطاقات التموينية فينبغي عليك أن تقوم بالانتقال الى منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد، ومن ثم تتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة مصر الرقمية من هنا.

الخطوة الثانية إن كنت تمتلك حساب بموقع مصر الرقمية فينبغي عليك أن تقوم بتدوين البيانات الخاصة بتسجيل الدخول.

الخطوة الثالثة قم بانتقاء زر اضافه المواليد الجدد.

بعد ذلك انتقي أيقونة إضافة أفراد الأسرة، ومن ثم عليك تسجيل اسم الابن او الابنة بصورة صحيحة.

انتقاء زر إضافة.

موعد صرف بطاقات التموين

إن كنت تقوم بالتساؤل عن المواعيد الخاصة بعمل المحلات التجارية المتعلقة بوزارة التموين فإنها تقوم بالعمل من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 9:00 مساء وهذا حتى يكون بإمكان أصحاب صرف التموين الانتقال لواحد من المحلات القريبة منهم باي وقت يرغبون فيه في اليوم والاستفادة من السلع التموينية التي تتبع الأسرة، وتجدر الإشارة بان صرف التموين بدأ منذ الشهر الجاري من مارس وسينتهي حتى نهاية الشهر.