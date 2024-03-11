ضحك أطفالك بأحلى كرتون..ضبط تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات وتابع المسلسلات الكرتونية

تبحث الآن الأسر العربية على كيفية أن تضحك وتسعد أطفالها لذلك سوف نقدم لكم اليوم أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وهي قناة توم وجيري الجديد حيث أصبحت تلك القناة تقدم عدد من المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي يبحث عنها العديد من الأطفال في وطننا العربي كما يمكن مشاهدة تلك القناة الفضائية في كل وقت وحين لأنها تعرض مسلسلات كرتونية مضحكة بدون تشفير وتوفرها لهم على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات لذلك سوف نوضح لكم التردد من أجل مشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية الشهيرة في ذلك الوقت الحالي.

ضبط تردد قناة توم وجيري لمشاهدة المسلسلات الكرتونية

يرغب الكثير التعرف على تردد قناة توم وجيري الجديدة من أجل مشاهدة ومتابعة أجمل المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي يبحث عنها العديد من الأطفال في الفترة الحالية حيث يمكن تثبيت التردد من خلال الضغط على زر الريموت كنترول ثم على كلمة القائمة ثم الضغط على زر البحث اليدوي وكتابة التردد ومعدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي قم بعد ذلك بالضغط على حفظ وسوف تنزل لك القناة الفضائية المجانية التي تعرض تلك المسلسلات الكرتونية.

حدث تردد قناة توم وجيري الجديدة على نايل سات

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الفضائية التي تقدم عدد من المسلسلات الكرتونية الشهيرة ومن أهم تلك المسلسلات الكرتونية هو كرتون سبونج بوب وكرتون بطوط وكرتون توم وجيري على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات ولكن يرغب الكثير من محبي ومتابعي تلك القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التعرف على ذلك التردد الجديد لمشاهدة أروع المسلسلات والأفلام الكرتونية بجودة عالية لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الجديد للقناة الفضائية ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب لتنزيل تردد القناة ومشاهدة كل جديد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري : 12149.

معدل استقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

حالياً الجودة : SD.

حدث تردد قناة توم وجيري الجديدة على عرب سات