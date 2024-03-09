جيبك هيبقى مليان فلوس في رمضان “الاستعلام عن زيادات رواتب شهر مارس 2024” .. مبروك عليكم

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الاخيرة الماضية عن كيفية الاستعلام عن زيادات رواتب شهر مارس 2024 حيث أعلن الرئيس السيسي في شهر فبراير الماضي عن زيادة رواتب شهر مارس وزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بمختلف هيئات وقطاعات الدولة المختلفة ويمكن الاستعلام عن قيمة معاش شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة من خلال موقع وزارة المالية المصرية وهذا سوف نوضحه في السطور التالية.

الاستعلام عن زيادات رواتب شهر مارس 2024

يمكن لجميع الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية الاستعلام عن زيادات رواتب شهر مارس 2024 من خلال موقع وزارة المالية المصري عن طريق الرقم القومي ، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة رواتب جميع الموظفين حسب الدرجة الوظيفية ، وذلك نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في الفترات الاخيرة الماضية ، وإليكم خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب شهر مارس 2024.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة المالية المصرية.

ثم قم بالضغط على رواتب الموظفين شهر مارس

ثم قم بإدخال الرقم القومي للمواطن.

قم اضغط على “استعلام”.

تظهر قيمة رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سيتم صرف رواتب شهر مارس 2024 بداية من يوم 21 مارس الجاري ويستمر صرف رواتب شهر مارس لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 ، ويتمكن جميع الموظفين من صرف رواتب شهر مارس من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع البنوك المصرية.