الان.. أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية الدفعة الجديد 2024 عموم محافظات

يرغب العديد من المواطنين في العراق، عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، فضلاً عن أن هذه الأسماء تم الإعلان عنها مؤخرًا في عدد من المحافظات العراقية، وهي وظائف بنظام التعاقد يتم على إثرها اختيار جميع المتقدمين المنطبق عليهم شروط وضوابط التعيين، كما يمكن الإستعلام عن هذه الأسماء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

كذلك يتم اختيار خدمة الإستعلام عن التعيينات.

بعدها يُرجى كتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع الأسماء التي تم قبولها في هذه التعيينات.

ما هي شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية

جاءت أهم شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق.

إضافة إلى أن يجب وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي يؤهله للتقديم إلى الوظائف المتاحة من قبل الوزارة.

لديه خبرة كافة في مجال التدريس أو التخصص المعني بالقبول.

اجتيار جميع الإختبارات التي تنعقد للشخص المتقدم داخل الوزارة.

اعلان دفعات التعيين في العراق

على أن يتم إعلان باقي الدفعات المتقدمين في مختلف أنحاء المحافظات العراقية، بحيث يتمكنوا من القيام بخوض تجربة التعليم داخل المدارس والجامعات العراقية، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية حريصة على المساهمة في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة وفتح مجال التوظيف لجميع من يرغب في ذلك.