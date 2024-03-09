اضبط تردد قناة الشرق الوثائقية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد قناة الشرق الوثائقية الجديد على النايل سات، فهي ما يبحث عنه العديد من عشاق البرامج والأفلام الوثائقية، تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز المصادر التلفزيونية المتخصصة في عرض المحتوى الوثائقي عالي الجودة، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الوثائقية التي تغطي مختلف المواضيع والمجالات، زفي هذا المقال سنستعرض معكم لمحة عن قناة الشرق الوثائقية وترددها على النايل سات.

لمحة عن قناة الشرق الوثائقية وبرامجها

قناة الشرق الوثائقية تعتبر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض الوثائقيات على مستوى العالم العربي، وهي تابعة لمجموعة الشرق الإعلامية التي تمتلك أيضاً قناة الشرق الإخبارية، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الوثائقية التي تغطي مختلف الموضوعات، بما في ذلك التاريخ والعلوم والطبيعة والحياة البرية والحضارات القديمة، تسعى فضائية الشرق الوثائقية إلى تقديم محتوى وثائقي عربي عالي الجودة يلبي اهتمامات المشاهدين العرب، تقدم القناة برامج وثائقية أصلية باللغة العربية، وبرامج وثائقية أجنبية مدبلجة أو مترجمة في بعض الأحيان، وتعمل القناة على تطوير محتواها باستمرار لتوفير تجربة تلفزيونية مثيرة وتثقيفية لجذب المزيد من المشاهدين.

تردد قناة الشرق الوثائقية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث

يمكن لمشاهدي قناة الشرق الوثائقية متابعة برامجها الثقافية والتعليمية الآن بعد ضبط التردد الجديد الموضح في السطور التالية:

التردد: 11315

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة الشرق الوثائقية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Asharq Documentary”.