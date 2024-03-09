آبل تخطط لإصدار هواتف iPhone وMacBook قابلة للطي في المستقبل

كشف تقرير حديث عن خطط شركة آبل لإطلاق مجموعة من الأجهزة القابلة للطي، وذلك وفقًا لمعلومات نقلتها التقارير عن مصادر داخل الشركة، ومن بين هذه الأجهزة القابلة للطي، يتوقع أن يتم إصدار هاتف iPhone قابل للطي في عام 2026، في حين يُشاع أن جهاز MacBook القابل للطي سيكون أول منتج في هذه الفئة من آبل وسيدخل في الإنتاج الضخم في عام 2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة آبل في تقديم تجربة مستخدم مميزة وعالية الجودة.

هاتف آبل القابل للطي

تأتي هذه الخطوة من آبل في ظل وجود منافسين مثل سامسونج وجوجل الذين قدموا هواتف قابلة للطي في السوق بالفعل، ومع ذلك تهدف آبل إلى تقديم هواتف وأجهزة قابلة للطي تتمتع بالرقي والتطور التكنولوجي الذي يميز منتجاتها، كما يتوقع أن يكون هاتف iPhone القابل للطي أنحف وأخف وزنًا من منافسيه، مع التركيز على تجنب التجاعيد المزعجة على الشاشة القابلة للطي، ومن المهم أن نلاحظ أن هذه المعلومات تتعارض مع تقارير سابقة زعمت أن آبل قد أوقفت تطوير هاتف قابل للطي بسبب مشاكل التصنيع والعرض، ومع ذلك يبدو أن الشركة قد استعادت الثقة في قدرتها على تطوير هذه الأجهزة وتجاوز التحديات التقنية التي تواجهها.

جهاز MacBook القابل للطي

وبالإضافة إلى ذلك، يُشير التقرير إلى أن جهاز MacBook القابل للطي سيكون أحدث منتج من آبل في هذه الفئة، حيث من المتوقع أن يكون بحجم 20.3 بوصة وسيدخل في الإنتاج الضخم في عام 2027، ويعد هذا الإعلان بمثابة تأكيد على التزام آبل بابتكار تصاميم جديدة وتطوير منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات المستخدمين، وعلى الرغم من كون آبل تخلفت قليلاً في هذا المجال مقارنة بمنافسيها، إلا أن الشركة تعمل بجد للمضي قدمًا وتحقيق التفوق التكنولوجي في أجهزتها القابل تخطط لإصدار هواتف iPhone وMacBook قابلة للطي في المستقبل.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف القابل للطي من آبل أنحف وأخف وزنًا من المنافسين، وتركيزها على تجنب التجاعيد على الشاشة، كما يعد جهاز MacBook القابل للطي أحدث منتج في هذه الفئة وسيكون بحجم 20.3 بوصة، تعكس هذه الخطوة التزام آبل بالابتكار وتلبية احتياجات المستخدمين، والتي سنراه في وقت قريب وربما لم تنتظر أبل إلى عام 2026 لإصداره.