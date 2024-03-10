الان لينك نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 عموم محافظات العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبير للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، ويرغبون في موعد صدورها التي طالب انتظاره لهذا العام، كما يمكن الإستعلام كذلك عن النتيجة فور صدورها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صدور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول قيد عملية المراجعة والتصحيح، حيث إنه عقب الإنتهاء من المراجعة تبدأ بعدها مباشرة رصد الدرجات التي تشمل جميع أوراق امتحانات الطلبة، فضلاً عن أن المرحلة التي قبل الأخيرة هي اعتماد النتيجة م قبل وزير التربية، كما يمكن وبكل سهولة الاستعلام عنها عقب كل هذه المراحل عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا الإلكتروني.

طريقة الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية.

كذلك يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار الدور الخاص بالفصل الدراسي.

ليتم الضغط بعد ذلك على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة والعمل على تنزيل الكشوفات الخاصة بكل محافظة.

وأتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية استخراج نتائج الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، الذي يوجد به العديد من النتائج الخاصة بكافة الصفوف الدراسية المعتمدة في دولة العراق، إضافة إلى أن نتائج الثالث المتوسط من المؤكد أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة.