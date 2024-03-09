نزل حالًا .. تردد قناة ماجد 2024 MAJID على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

يريد العديد من أولياء الأمور الاطلاع على التردد الجديد لقناة ماجد التي تقوم بتقديم محتوى متميز جداً للأطفال حيث إن قناة ماجد هي قناة اماراتية تتبع شركة أبوظبي للإعلام التي تتخصص في برامج الأطفال وتقدم القناة محتوى ثقافي وترفيهي مميز جداً وتعليمي أيضاً وأمن 100% للأطفال وتقدم المحتوى الخاص بها باللغة العربية حتى تتناسب مع الأطفال من بداية سن ست سنوات حتى 12 سنة ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على التردد الحالي لقناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وتنزيل القناة بسهولة من خلال البيانات الموضحة في ذلك المقال تابعوا معي.

تردد قناة ماجد 2024

للحصول على التردد الجديد لقناة ماجد ومشاهدة المحتوى الترفيهي التعليمي التي تقوم القناة بتقديمه للأطفال بطريقة مميزة جداً أتبع النقاط التالية وسوف تطلع على التردد وعلى جميع البيانات المطلوبة لتنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعى: نايل سات .

إسم القناة على الرسيفر: قناة ماجد.

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ماجد على عرب سات

يمكن أيضا للراغبين مشاهدة قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات استقبال التردد الجديد لها بسهولة فقط اتبع النقاط التالية للحصول على جميع البيانات المطلوبة لتنزيل القناة: