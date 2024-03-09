حلى بعد الفطار على طول .. اعرفي أفضل طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل عشان تعمليها في شهر رمضان لجوزك وأولادك

طريقة عمل البسبوسة المرملة، عمل البسبوسة المرملة يعتبر فنًا من الحلويات الشرقية المحبوبة، حيث تتمتع بشعبية كبيرة في الوطن العربي وخارجه، ورغم بساطة مكوناتها وعملية تحضيرها، يجد الكثيرون تحديًا في تحضيرها، تكمن أسرار نجاح هذه الحلوى في اختيار المكونات بعناية واتباع طريقة التحضير المناسبة، اليوم سنقدم لكم الخطوات الكاملة لتحقيق بسبوسة مرملة ومتماسكة، تأتي بنكهة لا تقل عن تلك المقدمة في محلات الحلويات المحترفة.

طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت استعداداً لشهر رمضان

اذا كنت ترغب في معرفة طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت فأنت في المكان الصحيح، حيث سوف نختار مكونات بسيطة تعزز من طعمها الرائع وتوفر الكثير من الأموال، حيث جاءت مكونات عمل البسبوسة المرملة كالتالي.

يجب احضار 3 كوب سميد عادي.

مع 1 كوب وربع سكر.

مع 1/3 كوب جوز هند مبشور.

مع 1/3 كوب شربات تقبل.

2/3 كوب حليب كامل الدسم.

2/3 كوب سمنة سائلة.

بيكنج بودر.

طريقة تحضير شربات البسبوسة المرملة

في تحضير الشربات الثقيل، يتم خلط نصف كوب من السكر مع ربع كوب من الماء وعصير نصف ليمون على نار عالية.

ثم يُخفَّف الحرارة لمدة 7 دقائق.

أما في إعداد الشربات الخفيف، فيستخدم كوب وربع من السكر لكوب ونصف من الماء وعصير نصف ليمونة، حيث يُسخن على النار حتى يغلي لبضع دقائق.

يُلاحظ أنه يمكن إضافة قطع البندق أو أي نوع من المكسرات قبل دخول البسبوسة إلى الفرن.

وتكملةً للتذكير، يجب أن تُبرد في الثلاجة قبل الخبز، فهذا هو السر الذي يجعلها بسبوسة مرملة دون الحاجة إلى إضافة بيكنج بودر.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة

في صناعة البسبوسة المرملة، يمكن اتباع طرق سهلة وبسيطة لضمان تماسكها، ومن بين هذه الطرق يمكن استخدام التحضير التالي.