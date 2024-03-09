شوف انت منهم ولا .. “نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024 في مصر” + أسماء الفائزين بمقاعد فوق السن .. اعرف مين الفائز

يقوم عدد كبير من الأشخاص المهتمين بالتعرف على نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024 في مصر بالبحث عن هذا كل ما يخص تلك النتيجة وتجدر الإشارة بان تلك الانتخابات تم إجراؤها أمس وكانت تحت إشراف قضائي كامل وهذا بمقعد النقيب العام وسلسلة أخرى من المقاعد المهمة فيتم البحث عن الفائز بهذا المنصب وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع التفاصيل التي تخص جميع الأشخاص الذين فازوا بنقابة الأطباء البيطريين.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024 في مصر

في الحقيقة أن نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024 في مصر كانت لصالح الدكتور مجدي حسن وهذا لأنه قد حصل على الأصوات العليا من ضمن المرشحين هذا بالإضافة إلى الدكتور ساره عطا الله فازت بمقعد قطاع شرق الدلتا هذا بجانب أن الدكتور محمد الشاطبي قد فاز بمقعد وسط الدلتا بالإضافة الى ان الدكتور ايمان ماهر فازت بمقعد غرب الدلتا علاوة على أن الدكتور رامي فتحي فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة بالإضافة الى ان الدكتور ايمن حلمي قد فاز بقطاع شمال الصعيد كما أن الدكتور احمد خيري فاز بمقعد جنوب الصعيد.

أسماء الفائزين بمقاعد فوق السن

في الحقيقة أنه لم تحسن المنافسة على المقاعد الخاصة فوق السن اذ انها تكون منحصرة بين الدكتور الحسيني محمد وكذلك الدكتور أحمد طنطاوي، بالإضافة إلى الدكتور احمد البنداري وكذلك الدكتور يوسف العبد علاوة على الدكتور سامي أبو العطار وقام بالتقديم على مقاعد تحت السن مجموعة من الأطباء أيضا وهم الدكتور ياسمين أبو الخير وكذلك الدكتور محمود صقر علاوة على الدكتور محمود حمدي وغيرهم.