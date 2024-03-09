“الرسالة ظهرت في بون العيش “100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في أبريل 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات التصرية عن حقيقة اضافة 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في أبريل 2024، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث المواطنين خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين، بسبب الغلاء واقتراب موعد شهر رمضان المبارك وما يحتاج إليه من سلع ومواد غذائية.

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في أبريل 2024

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار بشأن هذا ا

لأمر، وأكد هذا الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية الذي حرص على ضخ كميات كبيرة من السكر والأرز والسلع الغذائية داخل منافذ أهلاً رمضان استعداداً لشهر رمضان المبارك، وأكد “المصيلحي” أنه لا صحة لما يتد تداوله بشأن الأخبار التي تتداولها المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القرار وهو مسؤولية مجلس الوزراء فقط.

التموين تجيب على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

كما أكد “المصيلحي” على أن الوزارة مستمرة في ضبط الأسواق وتوفير ما يلزم المواطن من سلع ومواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم، مضيفاً خلال لقاء له على قناة “صدى البلد” أن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف المقررات التموينية لشهر مارس 2024، وصرف السكر المدعم بسعر 27 جنيه للكيلو على كل بطاقة تموين تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر.