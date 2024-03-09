كل سنة وأنتم طيبين .. طريقة تحضير مربى الفراولة لسحور رمضان

اقترب شهر رمضان الكريم شهر الخير والبركة، وخلال هذا الشهر تتعدد الأصناف التي يتم تقديمها خلال وجبة الفطور والسحور، وتعد مربى الفراولة من الأطباق الشهية التي تتواجد على مائدة السحور، ومن اليوم لا داعي أبدًا لشرائها من الخارج فخلال الأسطر التالية سوف نوضح طريقة تحضير مربى الفراولة في البيت من الألف للياء.

مكونات تحضير مربى الفراولة

بدلاً من شراء مربى الفراولة من الخارج من السهل جدًا أن يتم تحضيرها في البيت بخطوات بسيطة كما أن مقاديرها ليست معقدة بل أنها متوافرة في كل بيت، وإليكم مقادير التحضير:

كيلو من الفراولة الطازجة.

3 أكواب من السكر.

نصف ملعقة من حامض الليمون.

خطوات تحضير مربى الفراولة

في البداية يتم نقع الفراولة في الماء وتصفيتها بعد ذلك وإزالة الأوراق منها.

وضع الفراولة في طبق مع نصف كمية السكر ثم باقي الفراولة والسكر.

وضع المكونات على نار هادئة مع غزالة الرغوة التي تظهر على الوجه باستمرار.

عندما تنضج المربى يتم إضافة حامض الليمون وتركها لمدة 5 دقائق حتى الوصول إلى الغليان.

بعد ذلك يتم إطفاء النار وتركها جانبًا إلى أن تبرد.

يتم تعبئة المربى في برطمان جاف ونظيف.

بعد ذلك يتم استخدام المربى في سندوتشات الأطفال للمدرسة أو على مائدة السحور.

علمًا بأن للفراولة فوائدة صحية جمة من أبرزها أنها تساعد على تقوية الأعصاب وتساعد على حل مشاكل قلة التركيز كما أنها تساعد أيضًا على علاج معظم مشاكل البشرة.