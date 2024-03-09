هتصرف 150 جنية زيادة نصيب الفرد في تموين ابريل 2024!! أعرف حقيقة الكلام أيه

مع بداية شهر رمضان لعام 2024 يشهد اهتماما متزايدا بزيادة نصيب الفرد في تموين ابريل 2024 وذلك استعدادا في شهر رمضان المبارك يعد رمضان فترة مميزة تتسم بزيادة الاستهلاك والحاجة الماسة للمواد الغذائية الأساسية مما يجعل توفيرها أمرا حيويا للأسر.

زيادة نصيب الفرد في تموين ابريل 2024

لم يتم الإعلان عن زيادة نصيب الفرد في تموين ابريل ولكن تم تصريح من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتم تحديد نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024 يتلقى الفرد المسجل على بطاقة التموين مبلغ 50 جنيها فقط حتى الفرد الرابع أما الفرد الخامس وما بعده فيحصل على سلع تموينية بقيمة 25 جنيها للفرد يتم صرف المواد التموينية زجاجة زيت بحجم 800 مل لكل فرد مع الحد الأقصى للصرف يبلغ أربع زجاجات زيت للبطاقة كمية واحد كيلو من السكر لكل فرد مع الحد الأقصى للصرف يصل إلى ستة كيلو من السكر للبطاقة.

أسعار السلع التموينية لعام 2024

تفاصيل تسعيرة السلع لشهر مارس 2024 فقد جاءت كما يلي: