عاجل .. حقيقة العطلة الرسمية في يوم العلم السعودي مع بداية رمضان 1445 .. اعرف اهم مظاهر الاحتفال عشان تحتفل معاهم

صرحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بمعلومات حول القرار الملكي القاضي بجعل يوم العلم السعودي عطلة رسمية لعام 1445هـ، وهو اليوم الذي يعبر عن فخر أبناء المملكة بعلم بلادهم وأهميته، وجاء ذلك بعد صدور قرار ملكي في السنة الماضية ينص على تخصيص يوم سنوي للإحتفاء بالعلم السعودي من جهتها، شددت وزارة الداخلية السعودية على قائمة التحريمات والمخالفات الموجبة للعقوبات لمن يتجاوزها في هذا اليوم، وإليكم البيان بالتفصيل.

حقيقة العطلة الرسمية في يوم العلم في المملكة العربية السعودية لعام 1445 هـ.

يفتش كثيرون عن الواقعية وراء كون يوم العلم السعودي عطلة رسمية لعام 1445 والموعد المحدد له سنوياً، لقد تقرر الاحتفال بهذا اليوم في التاريخ الموافق لـ 11 مارس 2024، الذي يصادف أول يوم في شهر رمضان 1445، بموجب أمر ملكي في المملكة العربية السعودية، هذا هو الاحتفال الثاني بيوم العلم في تاريخ السعودية، حيث صرحت وزارة الموارد البشرية السعودية بأنه لا يُعتد بأن هذا اليوم إجازة رسمية للطلاب والعاملين بالقطاع الحكومي بمناسبة هذا اليوم، وأضافت الوزارة أن العطل الرسمية هي فقط تلك التي أُعلن عنها مسبقاً، وأفادت بأنه بناءً على توجيهات من الملك سيتم الاحتفاء بهذا اليوم دون تقرير عطلة.

مظاهر الاحتفال بيوم العلم السعودي

سيتم تنظيم العديد من النشاطات استعداداً للاحتفاء بيوم العلم السعودي، وتجري الاستعدادات بالفعل لإقامة تلك الفعاليات ومن أبرز ملامحها: